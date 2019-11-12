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Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

12 ноября 2019, 10:54  •  108 • Украина
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
 
© Global Look Press / РИА Новости
 

По его словам, Зеленский уже дал своё согласие.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует Sputnik Казахстан Назарбаева.

Ранее в МИД Украины заявляли, что Зеленский готов встретиться с Путиным.

В октябре украинский президент отмечал, что его встреча с российским коллегой не планируется, поскольку «все против».

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