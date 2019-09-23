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Назарбаев поставил всем в пример отношения Казахстана и России

23 сентября 2019, 17:24  •  56 • В России

Парламентские делегации из шести десятков стран прибывают в Нур-Султан в дни, когда страна отмечает первые сто дней своего нового президента. Эксперты сходятся во мнении, что 66-летнему Касым-Жомарту Токаеву удалось обеспечить легитимизацию транзита власти и доказать, что лидер он не временный и вполне самостоятельный. В частности, опять сменился министр иностранных дел, а ряду сенаторов, приближенных к Назарбаеву с самого начала, не продлили полномочия. Параллельно с этим по ряду городов Казахстана прокатились несанкционированные митинги с задержаниями: недовольные выступают против строительства 55 китайских производств из-за боязни потерять рабочие места. Надо отметить, что свой первый визит новоиспеченный глава государства совершил именно в Китай, а сейчас отбыл в США на сессию Генассамблеи ООН.

А лидер нации Нурсултан Назарбаев, как поясняют местные, из большой политики не ушел, несмотря на громкую отставку в марте после 29 лет у руля. 79-летний Елбасы сохранил за собой пост главы Совбеза Казахстана и лидера правящей партии "Нур Отан".

А в понедельник он принял у себя прилетевшего на IV Совещание спикеров парламентов Евразии Вячеслава Володина. Председатель Госдумы передал первому президенту Казахстана "теплые приветствия и добрые пожелания" от президента России Владимира Путина.

-Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми, - отметил гость.

-Наши отношения - пример для всех государств, какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, -ответил Назарбаев.

Беседа продолжилась за закрытыми дверями, а следом Володина ждала возглавляющая сенат Казахстана дочь Назарбаева Дарига. С ней обсудили Сирию и проблемы водоснабжения - в частности, обмеление трансграничной реки Урал.

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