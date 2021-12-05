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Назарбаев оказался свидетелем стычки между Ельциным и Горбачёвым
05 декабря 2021, 22:35 • 159 • Политика
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об одной из ссор между Ельциным и Горбачёвым.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о стычке между экс-президентом России Борисом Ельциным и экс-главой СССР Михаилом Горбачёвым. Назарбаев стал свидетелем размолвки вскоре после подписания Беловежских соглашений в 1991 году.
Назарбаев в интервью журналистке Наиле Аскер-заде для фильма "30 лет без Союза" рассказал, как Ельцин и Горбачёв повздорили в Москве в декабре 1991 года.
По словам Назарбаева, он отклонил приглашение Ельцина приехать в Беловежскую пущу для подписания соглашения о роспуске СССР, вместо этого он прибыл в Москву и пытался встретить Горбачёва.
Утром я в назначенное время пришёл, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачёв говорит: "Ну что вы натворили?"
- рассказал экс-лидер Казахстана.
Горбачёв также хотел узнать, "что будет с ядерным оружием, что будет с едиными вооружёнными силами".
"Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" - "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". - "Я не собираюсь вам отвечать", - рассказал в лицах Назарбаев.
По его словам, между Горбачёвым и Ельциным "началась перепалка, ругань на высоких тонах". Ельцин заявил Горбачёву, что именно он вскоре займёт кресло Горбачёва. Об этом сообщает РИА Новости.
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