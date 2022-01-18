Назарбаев не настоящий? Создатель голограмм проанализировал видеообращение елбасы

Глава IT-компании дал оценку видеообращению Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана.

Во внезапно появившемся видеообращении елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева не заметно признаков голограммы.

Об этом заявил глава IT-компании HoloGroup Александр Якубов, отвечая на предположения пользователей соцсетей.

"Технологий, позволяющих с такой реалистичностью создать голограмму и заснять её, нет. Но можно методом компьютерной графики просто обработать видео", - пояснил специалист "Газете.ru". Он подчеркнул, что не видит признаков компьютерной обработки на видео с обращением Назарбаева.

"В данном случае, думаю, это реальная запись", - заключил специалист.

Обращение Назарбаева к нации появилось 18 января. В ней он напомнил, что передал полномочия президента Казахстана в 2019 году Токаеву, и отметил, что как пенсионер находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане.