Назарбаев: «Мы создали уникальный экономический союз на огромной территории»

Саммит ЕАЭС: итоги первой пятилетки

29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пять лет спустя главы стран-участниц союза вновь собрались в Казахстане, чтобы подвести итоги и обсудить перспективы. Юбилейное заседание проходило в расширенном формате при участии глав России, Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Молдовы и Таджикистана.

Почётным председателем Высшего Евразийского экономического совета стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы все эти годы после развала СССР вместе работали, строили государства в непростых условиях, поддерживали друг друга. Я смею считать вас близкими надёжными друзьями и сам хочу быть таким для вас. Надо оттолкнуться от повседневных трудностей и понять, что мы создали уникальный экономический союз на огромной территории. Можно гордиться быть в таком союзе», – заявил почётный председатель в своём выступлении и предложил создать группу, которая будет заниматься оперативными вопросами экономического сотрудничества. По его мнению, сегодня необходимы проекты, объединяющие все страны и новая стратегия по завоеванию рынков в условиях торговых войн. Также Назарбаев предложил разработать дорожную карту до 2025 года с учётом всех предложений и инициатив.

«Безусловно, сегодня ЕАЭС – эффективное интеграционное объединение, хотя нам ещё есть над чем работать. Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик всех наших стран, способствовали повышению качества жизни и благосостояния наших граждан», – рассказал в своём выступлении президент России Владимир Путин. Он отметил, что совокупный ВВП стран-участниц ЕАЭС увеличился на 2,5% до 2,2 тлрн долларов, вырос и товарооборот с третьими странами, что говорит о позитивном эффекте союза.

«Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция охватывала всё новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику. Расширяется круг внешнеторговых партнёров ЕАЭС. Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром... Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассчитываем на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией. В ближайшее время вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем», – перечислял российский президент новых внешнеторговых партнёров союза. По его мнению, необходимо расширять связи со странами Африки, что можно будет сделать во время форума в Сочи «Россия – Африка». Руководство Евразийской экономической комиссии могло бы на этом форуме договориться о сотрудничестве с Африканским союзом, предложил Владимир Путин.

Рассказал президент России и о готовящемся соглашении, согласно которому при начислении пенсии будет учитываться стаж во всех странах-участницах ЕАЭС, неважно, где человек работал.

Главное, что подчеркнули все выступающие – интеграционный проект постсоветских стран успешно состоялся, при этом очевидны экономические выгоды и большие перспективы.

Всего во время заседания страны-участницы подписали 25 документов, касающихся экономического сотрудничества. А по результатам саммита ЕАЭС было принято совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, в котором страны-участницы, обращаясь к мировому сообществу, подвели итог успехов и достижений ЕАЭС за первую пятилетку.

«ЕАЭС успешно встраивается в мировую экономическую архитектуру, укрепляя позиции государств-членов на международной арене. Многие государства проявляют заинтересованность к сотрудничеству с ЕАЭС, осознавая его высокий экономический потенциал. ЕАЭС является открытым для всех стран мира, интеграционных объединений и международных организаций и предлагает различные форматы взаимодействия, в том числе статус государства-наблюдателя при ЕАЭС», – говорится в заявлении.

«Мы видим ЕАЭС как сильное, устойчивое, конкурентоспособное и процветающее объединение, функционирующее в интересах качественного улучшения жизни наших граждан и формирования стабильной и перспективной основы для будущих поколений. Совместно наши страны, несомненно, войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса», – не сомневаются главы стран Евразийского экономического союза.