Назад в кандидаты: какие факторы могут помочь Трампу одержать победу на выборах

Республиканская партия Соединённых Штатов официально утвердила Дональда Трампа в качестве своего кандидата на предстоящих выборах президента страны. Соответствующее решение республиканцы приняли по итогам голосования на общенациональном съезде. Кандидатуру Трампа поддержали все делегаты. По мнению экспертов, за несколько лет своего нахождения у власти 45-му президенту США удалось консолидировать Республиканскую партию, и это увеличивает его шансы на победу. Кроме того, как полагают аналитики, переизбраться главе Белого дома помогут и такие факторы, как высокая активность во время предвыборной кампании, а также готовность отвечать на неудобные вопросы и лично общаться с избирателями.

Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента страны. Соответствующее решение республиканцы приняли по итогам голосования на общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Кандидатуру Трампа поддержали все 2 550 делегатов.

После объявления результатов американский лидер поблагодарил своих сторонников. Он подчеркнул, что республиканцы должны выиграть, и назвал предстоящие выборы самыми важными в истории Соединённых Штатов.

Глава Белого дома также в шутку предложил своим единомышленникам выкрикивать лозунг не «ещё 4 года» в честь его выдвижения, а «ещё 12 лет», чтобы «свести с ума» демократов.

На съезде выступил и Дональд Трамп — младший. Он заявил, что после «восьми лет медленного роста», наблюдавшегося при экс-президенте США Бараке Обаме и бывшем вице-президенте Джо Байдене, «политика Трампа действует как ракетное топливо для экономики и среднего класса в особенности».

Символика Республиканской партии

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© Dominick Reuter

«Байден обещает снова забрать деньги из вашего кармана и держать их в «(вашингтонском. — RT) болоте». Оно и понятно, ведь Джо Байден — это, по сути, лохнесское чудовище, обитающее в этом самом болоте. Последние полвека он скрывается в его водах, время от времени высовывая оттуда голову, чтобы баллотироваться в президенты, а затем опять исчезает и до нового появления ничем особо не занимается», — подчеркнул он.

С тезисами в поддержку Трампа выступила и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. По её словам, «для Джо Байдена и демократов Америка — по-прежнему главный виноватый».

«Для Дональда Трампа Америка — всегда первый приоритет. Он заслужил ещё один четырёхлетний президентский срок», — сказала Хейли.

Решил поддержать действующего главу Белого дома также конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан. Как отметил политик, Трамп «пошёл против «болота», демократов, прессы и сторонников лозунга «только не Трамп».

«А когда берёшься за «болото», оно даёт отпор. В ход шли выдумки о сговоре с Россией, расследование Мюллера и дутый импичмент. Но вопреки столь невероятному противодействию, только посмотрите, чего президент сумел достичь. В президенте мне нравится напористость и готовность бороться», — заявил Джордан.

Кроме того, во время встречи однопартийцев лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти сделал выпад в сторону Байдена.

«Наш съезд от съезда демпартии отличается тем, что наши кандидаты на нём присутствуют», — сказал он, вероятно, имея в виду тот факт, что нынешний кандидат в президенты от демократов Джо Байден не появился перед делегатами съезда своей партии на прошлой неделе.

Белый дом

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© Erin Scott

Стоит отметить, что президент официально примет номинацию 27 августа в Белом доме.

При этом Трамп уже раскритиковал некоторые американские СМИ за то, что они не транслировали съезд Республиканской партии.

«Невероятно: CNN и MSDNC не освещают перекличку штатов. Фейковые новости! Вот против чего выступает Республиканская партия. И я бы предпочёл послушать выступления делегатов от отдельных штатов, а не ведущих Fox News. Нелепо!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Incredible that @CNN & MSDNC aren’t covering the Roll Call of States. Fake News! This is what the Republican Party is up against. Also, I’d like to hear the remarks of the Delegates from individual States, rather than @FoxNews anchors. Ridiculous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2020

«Столкнулся со многими проблемами»

Напомним, действующий глава Белого дома пришёл в политику из сферы предпринимательства.

Окончив Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, Трамп пошёл по стопам своего отца и начал строить карьеру в области недвижимости.

Также американский лидер зарекомендовал себя как автор, создавший более четырнадцати бестселлеров, в том числе книгу «Искусство сделки», которую нередко называют «классикой бизнеса».

О выдвижении своей кандидатуры на пост президента США Трамп объявил 16 июня 2015 года. После того, как 17 претендентов из числа республиканцев прервали свои избирательные кампании, он принял соответствующую номинацию от Республиканской партии в июле 2016 года.

Спустя несколько месяцев, 8 ноября, Трамп был избран главой государства. После четырёх лет нахождения у власти Трамп заявил о своём желании переизбраться на пост главы Белого дома.

По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, сейчас за него готовы проголосовать 42,4 % избирателей, а за его конкурента Джо Байдена — 50%.

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, на протяжении всего своего президентского срока Трамп «всеми способами пытался продемонстрировать», что он уделяет внимание в первую очередь «американским внутренним делам».

«При этом все политические и экономические союзники ушли на второй план вместе с НАТО и другими объединениями, которые глава Белого дома не считает нужным финансировать так интенсивно, как это делалось до него», — заявил эксперт в беседе с RT.

Однако на пути реализации этого подхода глава Белого дома «столкнулся со многими проблемами», включая пандемию коронавируса и, как следствие, экономический кризис, волнения на расовой почве, а также «перманентное противодействие Демократической партии», констатировал Рогулёв. К тому же, по словам эксперта, для американского лидера серьёзной преградой остаётся отсутствие сплочённой команды вокруг него.

«Трамп не занимался политикой, не занимал государственных постов, а значит, и не имел изначально своих доверенных людей, сторонников. Он испытывал и продолжает испытывать проблему с кадрами», — отметил аналитик.

Большая печать США

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Свой среди своих

При этом Рогулёв полагает, что в 2016 году 62 млн избирателей проголосовали за Трампа, поскольку он «высказывал не свои личные идеи, а ловил настроения простых американцев».

«Настроения людей, которые выступают против экспорта капитала, миграции рабочих мест, что привело к сокращению среднего американского класса. И в предвыборных тезисах Трампа нашло отражение это недовольство граждан США», — сообщил эксперт.

В нынешней кампании глава Белого дома будет делать ставку на борьбу с распространением коронавируса, полагает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

«Трамп пытается создать образ правителя, который победил пандемию. Если число заболевших будет сокращаться, это будет представлено как достижение действующей администрации. Если пойдёт рост числа заражённых, то демократы этим непременно воспользуются», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Тем не менее, как считает Рогулёв, у Трампа в любом случае есть шансы на победу.

«Однако если эпидемия пойдёт вниз, то они увеличатся ещё больше, поскольку в сентябре—октябре он сможет активизировать экономику, всё пойдёт вверх и ситуация будет улучшаться. И тогда он попробует вернуть те показатели по безработице, которые наблюдались до пандемии», — сказал эксперт.

Кроме того, шансы Трампа повышаются на фоне «такого не особо могучего противника, как Байден, который никогда не являлся лидером, за которым шёл бы народ толпами и с энтузиазмом», считает Рогулёв.

«Байден не может зажечь людей. Тем более сейчас, когда сидит у себя дома и ведёт оттуда избирательную кампанию, никуда не выходя. Его также прячут от журналистов, на вопросы он отвечает, только если заранее к ним подготовился, Демпартия держит его в стерильных условиях. И это не добавляет ему очков», — заявил аналитик.

Сторонники Трампа

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Вместе с тем, по словам Рогулёва, Трамп, наоборот, «ведёт открытую кампанию».

«Он на самолёте облетел несколько колеблющихся штатов, делая на них ставку в текущей предвыборной гонке. При этом глава Белого дома сам лично появился на съезде Республиканской партии. В отличие от Байдена, он пытается поддерживать контакт с избирателями. Более того, он не уходит от трудных вопросов, а отвечает на них и дискутирует», — отметил эксперт.

Гарбузов же указывает, что ещё один фактор, способный помочь Трампу выиграть — это успех главы Белого дома в консолидации Республиканской партии.