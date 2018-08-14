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Назад в будущее: В Москве задержали оппозиционера Сергея Удальцова
14 августа 2018, 19:24 • 112 • Политика
Супруга политического деятеля Анастасия Удальцова написала о задержании мужа на странице в Twitter.
Координатор «Левого фронта» оппозиционер Сергей Удальцов был задержан в Москве. Об этом сообщила его супруга Анастасия Удальцова. На странице в Twitter она отметила, что причиной для задержания стал митинг КПРФ и "Левого фронта" против повышения пенсионного возраста, прошедший 28 июля.
Сам Удальцов также пообщался с журналистами. Он отметил, что был задержан возле дома.
По его словам, сотрудники полиции везут его в ОВД Красносельский для составления протокола по митингу.
В Сети на задержание Удальцова отреагировали английской фразой Back to the future («Назад в будущее»).
Напомним, что Удальцов в прошлом году вышел на свободу. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отсидел четыре с половиной года за организацию массовых беспорядков.
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