Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это независимый курс»: Лавров оценил отказ Турции поддержать антироссийские сан...
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
«Элемент эскалации»: почему США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Дог...
«Путин охотится на тигров и купается в Байкале»: Французское ТВ показало фейковы...
Главная / Политика

Назад в будущее: В Москве задержали оппозиционера Сергея Удальцова

14 августа 2018, 19:24  •  112 • Политика
Супруга политического деятеля Анастасия Удальцова написала о задержании мужа на странице в Twitter.
Координатор «Левого фронта» оппозиционер Сергей Удальцов был задержан в Москве. Об этом сообщила его супруга Анастасия Удальцова. На странице в Twitter она отметила, что причиной для задержания стал митинг КПРФ и "Левого фронта" против повышения пенсионного возраста, прошедший 28 июля.
Сам Удальцов также пообщался с журналистами. Он отметил, что был задержан возле дома.
По его словам, сотрудники полиции везут его в ОВД Красносельский для составления протокола по митингу.
В Сети на задержание Удальцова отреагировали английской фразой Back to the future («Назад в будущее»).
Напомним, что Удальцов в прошлом году вышел на свободу. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отсидел четыре с половиной года за организацию массовых беспорядков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

112
Источник
Похожие новости
14 августа 2018, 19:24
Делягин призвал запретить в России Apple по примеру Турции
14 августа 2018, 14:09
Лавров: РФ и Турция обсуждают ликвидацию последних террористических групп в Сирии
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием

14 августа 2018, 14:09
Путин и Меркель 18 августа обсудят ситуацию в Сирии, на Украине и "Северный поток - 2"
14 августа 2018, 06:24
После покушения на Мадуро Венесуэла ждет от США исполнения международных обязательств
14 августа 2018, 19:24
Сирийские террористы поторапливают Россию зачистить Идлиб
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
14 августа 2018, 06:24
Никогда ещё русский разведчик Орбан не был так близок к провалу (Руслан Осташко)
14 августа 2018, 02:54
«Элемент политической борьбы»: почему на Украине заявили о возможном «реванше Кремля»
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
14 августа 2018, 06:24
«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 15:54
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
09 августа 2018, 14:09
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
10 августа 2018, 00:24
Как Шарий пообщался с Героем Украины
10 августа 2018, 19:52
Будущее Донбасса: кто построит Новороссию?
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
09 августа 2018, 09:25
В Лондоне отложили банкротство России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.