Назад в 2014-й? ВСУ заявили о крупной колонне российской техники в Донбассе

Речь идёт о материале украинского пропагандистского сайта "Диалог.UA", который сообщает о переброске Россией крупной колонны боевой техники в Донбасс. Уточняется, что ВСУ успели рассмотреть и бронетехнику, и грузовики, и военных с оружием. При этом, как обычно, не имея ни одного доказательства своих слов, украинские журналисты снабдили свой материал фотографией, которую Киев использует в своих целях ещё с 2014 года.

При этом стоит отметить, что фото не имеет никакого отношения к Украине и, судя по данным экспертов, относится к Южной Осетии.

"Других фото колонны у "Диалога" для вас нет. Приходится использовать дежурную колонну", - отмечают авторы Twitter-аккаунта "Голос Мордора".

Фото: Скриншот Twitter/Голос Мордора