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Назад в 2014-й? ВСУ заявили о крупной колонне российской техники в Донбассе

05 августа 2020, 20:55  •  144 • Политика
ВСУ заявили о том, что засекли в Донбассе крупную колонну российской техники. Судя по фотографии, обнародованной в украинских СМИ, Киев внезапно вернулся в 2014 год.
Речь идёт о материале украинского пропагандистского сайта "Диалог.UA", который сообщает о переброске Россией крупной колонны боевой техники в Донбасс. Уточняется, что ВСУ успели рассмотреть и бронетехнику, и грузовики, и военных с оружием. При этом, как обычно, не имея ни одного доказательства своих слов, украинские журналисты снабдили свой материал фотографией, которую Киев использует в своих целях ещё с 2014 года.
При этом стоит отметить, что фото не имеет никакого отношения к Украине и, судя по данным экспертов, относится к Южной Осетии.
"Других фото колонны у "Диалога" для вас нет. Приходится использовать дежурную колонну", - отмечают авторы Twitter-аккаунта "Голос Мордора".
Фото: Скриншот Twitter/Голос Мордора

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