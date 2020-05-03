Назад или вперёд? В девяностые годы или в светлое будущее?

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, на днях сообщило, что Центробанк РФ планирует начать печатать деньги для выкупа эмиссии облигаций федерального займа с целью покрытия государственного долга. Стоит отметить, что прямой выкуп ОФЗ Центробанком в настоящее время запрещен, поэтому планируется прибегнуть к механизму, именуемому сделкой РЕПО.Сделка РЕПО (repurchase agreement) — это сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене.Иначе говоря, план ЦБ такой: печатаем фантики (потому что можем), печатаем ОФЗ (предлагаем дать государству в долг), банки ОФЗ выкупают на аукционах (берем в долг у банков), затем ЦБ эти ОФЗ у банков выкупает обратно за напечатанные деньги, но «понарошку», с условием, что через год банки деньги вернут, а ЦБ вернет банкам ОФЗ.Теоретически можно убить сразу двух зайцев. Первый заяц — это покрытие дефицита бюджета без крупных трат из неприкосновенного фонда национального благосостояния. Заяц второй — банки при приобретении ОФЗ деньги на них как будто и не тратят, а значит, могут продолжать кредитовать население и бизнес, если сочтут это дело выгодным.Одновременно, чтобы обслуживание госдолга не стоило совсем уж безумных денег, ЦБ на заседании 24 апреля ясно дал понять, что планирует ударными темпами снижать ключевую ставку. Ниже ставка — ниже купон по ОФЗ.С другой стороны, предыдущий пример применения чего-то подобного в 1995—1998 годах население России забудет не скоро, поскольку, с одной стороны, эмиссия денежных средств может вызвать резкий рост инфляции, с другой — знающие об этом банки могут в ожидании обесценивания рубля вместо поддержки экономики купить на все деньги валюты, тем самым ослабив рубль еще сильнее.Так что же произойдет? Обвал рубля ударными темпами или покрытие дефицита бюджета без растраты резервных средств, которые можно вместо этого направить, например, на поддержку экономики? Поживем — увидим.