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«Найти всех было невозможно»: судмедэксперт о новых поисках останков жертв крушения Ан-148

10 апреля 2018, 23:39  •  32 • В России
В подмосковном Раменском возобновлены поиски останков жертв авиакатастрофы Ан-148. 11 февраля 2018 года она унесла жизни 71 человека. Поводом для повторной операции МЧС послужили жалобы родственников погибших. В Следственном комитете заявили, что на месте трагедии организовано круглосуточное дежурство. Между тем специалисты, в первые дни после происшествия привлекавшиеся к поискам, утверждают, что найти останки всех жертв было невозможно из-за плохих погодных условиях. О новом этапе расследования — в материале RT.
 
Reuters © Tatyana Makeyeva
 

МЧС возобновило поиски тел жертв авиакатастрофы в подмосковном Раменском. Днём ранее дочь погибшей Людмилы Синицыной Юлия записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказала, что на месте крушения самолёта лежат останки человеческих тел и нет никакого оцепления.

«Я нахожусь на месте крушения самолёта Ан-148. В нём погибла моя мама. На поле нет никаких работников. Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолёта, тел. Я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет — вы понимаете чем. Это не человечно. На нас никто не реагирует. Оцепления нет. Что делать, я не знаю. Пожалуйста, разберитесь хоть кто-нибудь в этой ситуации. Я не уеду отсюда, пока тут не будет оцепления. Спасибо», — говорит девушка в обращении.

Круглосуточное дежурство

Сегодня с самого утра на место катастрофы прибыли сотрудники МЧС и криминалисты. Территория оцеплена полицией. Сотрудники правоохранительных органов, находящиеся в Степаново, заявили, что на данный момент на поле ведутся следственные действия и проход туда запрещён. В разговоре с корреспондентом RT местные жители уточнили, что специалисты экстренных служб вернулись в посёлок только в понедельник — до этого их длительное время не было на месте трагедии.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко отметила, что поисковые работы возобновлены, так как на месте крушения растаял снег.

«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России», — сказала Петренко.

В Следственном комитете также подчеркнули, что на поле организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Девять экспертов

Как рассказали RT родственники погибших, 6 апреля губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с жителями Орска, потерявшими близких в катастрофе. По словам тех, кто присутствовал на встрече, он заявил, что операция завершилась, все фрагменты собраны и сейчас идёт идентификация.

«Но нам звонили местные люди из Степаново, сказали, что в поле, на месте трагедии видели останки людей и обломки самолёта, — поясняет жена погибшего Евгения Ильинова Марьяна. — Туда сразу же поехала Юлия Синицына, дочь одной из погибших, и ещё одна девушка.

Они увидели, что и вправду на поле нет ни полицейских, ни сотрудников МЧС, место не огорожено и на земле действительно лежат останки тел и обломки. Тогда мы сразу стали обращаться во все инстанции с требованием дать пояснения по данному поводу.

Только после волны в прессе в Степаново вернулась полиция и МЧС».

Ранее на затягивание сроков проведения генетических экспертиз пожаловалась мать погибшей в катастрофе Дарьи Толмасовой Анна. На сайте Charge.org она опубликовала петицию на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в которой сообщила, что уже два месяца родственники не могут похоронить жертв катастрофы.

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«Изначально были оговорены все сроки: было сказано ожидать максимально до 3 месяцев. Потом время ожидания увеличилось до 4-5 месяцев. Последние сроки, которые дают, — до года. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве тоже молчат. На данном этапе выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз. Предлагают захоронение в два этапа! Хоронить два раза... это ужас! После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего девять!» — возмущается Анна Толмасова.

По словам Марьяны Ильиновой, генетические экспертизы затянутся ещё на несколько месяцев.

«В СК говорят — до июля минимум. Но с учётом новых находок уже не могут и этого гарантировать», — сказала она.

Останки оказывались под слоем снега

Напомним, специалисты прибыли на место катастрофы на следующий день после крушения. В разговоре с RT один из судмедэкспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области рассказал, что участвовал в поисках вместе с криминалистами и следователями в течение двух дней.

«Зона поисков была поделена примерно на 15 секторов, размеченных лентами. Перед нами шла группа сотрудников МЧС, 3-5 человек с лопатами, — вспоминает судмедэксперт. — Они полностью прокапывали сектор, все находки отдавались следственно-оперативной группе. Мы их описывали и фотографировали».

По его словам, все находки отправлялись в Москву для изучения и последующей идентификации.

«На момент крушения шёл снег. Соответственно, останки снова оказывались под метровым слоем снега. Это сильно усложняло поиск. Крупные фрагменты были теплые и плавили снег, из-за этого они проваливались до самой земли. Из-за погодных условий было практически невозможно найти все фрагменты тел. Соответственно, решение о повторном обследовании территории абсолютно логично», — заключил врач.

Напомним, самолёт авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение в районе СНТ «Звёздный» в подмосковном Раменском 11 февраля 2018 года. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет.

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