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Найти вклад: как в России намерены привлекать инвестиции

11 марта 2021, 23:15  •  96 • Политика
К 2030-му годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020-м. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестактивности, которое прошло 11 марта. Одной из главных задач для достижения поставленной цели остается развитие инфраструктуры. Также президент призвал последовательно снижать расходы инвесторов при реализации проектов и обеспечить доступ компаний к финансовым ресурсам. С рядом предложений выступили и бизнесмены, участвовавшие в совещании. В частности, речь зашла о расширении использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инвестиционном налоговом маневре. При этом необходимо соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса — люди не должны сталкиваться с резким повышением цен на продукты, подчеркнул глава государства.

«Лучше в дом»

Мероприятие, прошедшее в режиме видеоконференции, собрало 81 участника, включая 66 представителей крупных компаний, а также членов правительства и руководителей комиссий Госсовета. Открывая совещание, Владимир Путин напомнил, что из-за COVID-19 прошедший год для глобальной экономики оказался самым тяжелым со времен окончания Второй мировой войны: ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. Однако благодаря своевременным и просчитанным мерам поддержки отдельных отраслей и бизнеса России удалось преодолеть спад и выйти на восстановление экономики, подчеркнул президент.
По итогам прошлого года снижение ВВП РФ составило 3,1%. По словам главы государства, спад оказался меньше, чем во многих странах мира. При этом в IV квартале инвестиции в основной капитал даже вышли в плюс, отметил он. Однако к 2030-му их годовой объем должен вырасти не менее чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020-м.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Для достижения этой цели одной из ключевых задач государства остается развитие инфраструктуры. Стоит отметить, что в этом направлении было немало сделано и в условиях пандемии. Объем инвестиций из федерального бюджета только в рамках нацпроектов по автомобильным дорогам и магистральной инфраструктуре в прошлом году вырос на 20% и составил 538 млрд рублей, сообщил Владимир Путин. Сейчас кабмин завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры.
Второй принципиальный вопрос связан с долгосрочной предсказуемостью условий реализации проектов, считает президент. Власти уже предложили российским и иностранным инвесторам новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений — когда крупные проекты получают фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет. Между тем инвестиции в транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуры могут быть компенсированы государством за счет будущих налоговых поступлений, напомнил глава государства.
— Уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств, — сказал он.
Владимир Путин призвал последовательно снижать расходы инвесторов — важно обеспечить доступ компаний к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов. По его словам, необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов и делать более доступными не только кредиты, но и облигационные займы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Глава РФ подчеркнул, что в последние месяцы наметилась четкая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по важным товарам российского экспорта (сталь, медь, никель, удобрения). Все эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы. Поэтому можно прогнозировать, что отечественные компании— прежде всего в экспортно ориентированных секторах — завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом.
— Это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках, — сказал президент.
Владимир Путин уверен: в условиях неопределенности на мировых рынках российским предприятиям лучше инвестировать внутри страны.
— Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности — лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее, — считает он.

Главное маневры

На встрече с президентом бизнес представил ряд предложений по стимулированию инвестиционной активности. Так, глава «Фосагро» Андрей Гурьев выступил с инициативой расширить возможности инвестирования ФНБ.
— В качестве успешного примера можно привести инвестирование в нефтехимические проекты средств ФНБ. Необходимо расширить этот опыт и на другие отрасли, — предложил он президенту.
Президент в конце совещания поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ, ликвидные активы которого превысили установленную законом отметку в 7% ВВП.
Владелец группы ЕСН Григорий Березкин высказался за расширение финансового инструментария для компаний, которые работают на экспорт. Рынки цикличны, напомнил он: высокие цены сменяются низкими, но в последние годы их волатильность существенно выросла. Поэтому пора задуматься о новом финансовом инструменте, который мог бы хеджировать эти риски.
Фото: ТАСС/Егор Алеев
— Инвестор в новый проект понимает, что его финансовый поток в период низких цен не позволяет выполнять обязательства перед банками, что очевидный стоп-кран для реализации любого проекта. И вместо того чтобы всё бросить, он идет в финансовое учреждение и покупает инструмент, который позволит ему избежать дефолта в период низких цен и расплатиться в период их восстановления, — предложил Григорий Березкин.
Эта мера даст возможность реализовывать проекты, которые много лет откладывались из-за колебаний цен, резюмировал он.
В свою очередь, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация АЕОН» Роман Троценко выступил с предложением осуществить инвестиционный налоговый маневр. В качестве первой меры бизнесмен рассказал о возможности предоставления предприятиям инвестировать половину суммы прибыли в текущем налоговом периоде в строительство новых мощностей и технического перевооружения, при этом освободив вложенные инвестиции от уплаты налога на прибыль.
— Для компенсации потерь бюджета предлагается увеличить базовую ставку налога на прибыль на 2% в пользу региона. Эта мера не только приведет к росту инвестиций, но и существенно увеличит поступления по НДС, поскольку вырастут расходы предприятий на строительство, приобретение оборудования, техники, а также даст дополнительные заказы отечественным машиностроению, металлообработке, — поделился он.
Вторая мера заключается в предоставлении регионам права самостоятельно заменять налог на имущество на увеличенную ставку налога на прибыль — например, на 2%, отметил Роман Троценко. В этом случае субъекты и бизнес будут иметь одну цель — увеличение прибыли и инвестиций. По словам предпринимателя, для успешного осуществления маневра от ФНС потребуется введение новой автоматизированной системы учета осуществления инвестиций. В целом предлагаемые рычаги позволят объединить интересы страны и выполнить поставленную главой государства задачу по увеличению инвестиций в основной капитал, заключил он.
По оценкам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, на реализацию первых двух мер потребуется порядка 1,6–2 трлн рублей, а третья, напротив, приведет к снижению доходов бюджета. В частности, на предложение Гурьева может быть потрачено порядка 10% активов фонда, сейчас это около 1,3 трлн рублей.
— Предложение Березкина покрывается с помощью классических инструментов хеджирования. Это делают многие компании мира за свой счет или некоторые государства вроде Мексики за счет госбюджета. Стоимость такой страховки обычно составляет 2–5% от размера самого актива, а именно — объема экспортной выручки. Россия в 2020-м поставила сырьевых товаров на $170 млрд, чтобы застраховать всю эту сумму от падения, потребуется до $8,5 млрд, или 630 млрд рублей по нынешнему курсу. В спокойные годы хедж стоит почти вдвое дешевле — около 300 млрд рублей, — рассказал аналитик «Известиям».
Предложение Романа Троценко предполагает освобождение половины налога на прибыль, который суммарно приносит сейчас бюджету 4 трлн рублей в год. Даже если льготу дадут только промышленным предприятиям без учета торговли и сферы услуг в целом, бюджет потеряет до 600 млрд рублей, подытожил Валерий Емельянов.

Баланс интересов

Заявил Владимир Путин и о важности соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса. По его словам, россияне не должны сталкиваться с резким повышением цен на продукты. Он призвал смягчать «ценовые удары». Для этого на рынке уже существует ряд инструментов, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его мнению, в первую очередь речь идет об адресной финансовой поддержке — полученные таким образом средства граждане смогут тратить, например, на продукты. Это будет способствовать тому, что всё меньше людей будут нуждаться в самом необходимом, считает эксперт. А сохранить интересы производителей помогут меры их поддержки со стороны государства — например, субсидирование кредитов.
— Безусловно, если правительство обеспечит отсутствие «ценовых ударов», жизнь в РФ станет намного комфортнее. Если мы будем точно уверены, что завтра продукты не подорожают в два раза, бензин на 30% и так далее, мы будем уверены в завтрашнем дне, — заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин.
Обсуждалась на встрече и ситуация на нефтяном рынке. В частности, глава «Лукойла» Вагит Алекперов попросил власти найти способ стимулирования добычи сверхвязкой нефти. Мировая экономика выходит из рецессии, и скоро ограничения по добыче ОПЕК+ потеряют актуальность. Соответственно, добычу надо будет вести и на сложных месторождениях, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Россия должна в максимально сжатые сроки восстановить объемы добычи, утерянные из-за связанных с пандемией ограничений, добавил эксперт.
Фото: ТАСС/Алексей Андронов
Сейчас, когда цена на нефть подобралась к $70, проблем с доходами бюджета нет. И правительству стоит подумать о развитии экономики, сказал эксперт «Известиям». В России для нефтяных компаний очень жесткий налоговый режим. Высока доля консолидированных платежей в бюджет в выручке. Именно поэтому баррель доказанных запасов у российских нефтегазовых холдингов оценен фондовым рынком значительно дешевле, чем у зарубежных аналогов. Соответственно, для того чтобы разработка сложных месторождений была рентабельной, нужен более мягкий налоговый режим, добавил Александр Разуваев. В данном случае речь должна идти о льготной ставке НДПИ, считает эксперт.
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Обсуждалось на встрече и развитие экспорта строительных услуг. Возможности строительной отрасли сейчас значительно выросли, поэтому экспорт стройуслуг выглядит вполне реалистично, заявила «Известиям» руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева. Сама по себе «строительная услуга» — уже предмет возможного экспорта, добавила она. Сейчас стоит заняться разработкой единой цифровой системы управления строительным комплексом — так называемой системой суперсервисов для последующего их экспорта, подытожила она.

Над материалом работали: Дмитрий Лару, Роза Алмакунова, Валерий Воронов, Екатерина Виноградова, Мария Перевощикова, Евгения Перцева

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