«Найти точки соприкосновения»: как встреча Путина и Эрдогана в Москве может повлиять на решение идлибского вопроса

5 марта в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации. По мнению аналитиков, сторонам необходимо найти точки соприкосновения в ситуации вокруг Идлиба, а также приложить все силы для сохранения уже достигнутых успехов в нормализации обстановки в Сирии. При этом эксперты полагают, что встреча с российским лидером может быть шансом для Эрдогана выйти из сложившейся тупиковой ситуации в сирийской провинции, поскольку страны НАТО «не намерены оказывать Турции серьёзную поддержку» в этом вопросе.

В Москве 5 марта пройдёт встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибудет в российскую столицу с рабочим визитом.

«Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации», — сообщили в пресс-службе Кремля.

За несколько дней до переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча обещает быть непростой, однако, по его словам, стороны нацелены на снижение напряжённости в сирийской провинции Идлиб.

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают всё-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договорённостям. Это важно», — заявил он журналистам.

Эрдоган, со своей стороны, подчеркнул накануне, что переговоры в Москве «должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии». Его слова приводит агентство Anadolu.

Ранее он также выразил надежду, что по итогам переговоров с Путиным удастся достичь перемирия в Идлибе. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что идлибский вопрос может быть решён только в результате встречи российского и турецкого президентов.

Проработать «возможность проведения встречи на высшем уровне» лидеры России и Турции решили во время телефонного разговора 28 февраля, состоявшегося по инициативе Анкары. В ходе беседы была «выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих».

Лидеры также подчеркнули важность «повышения эффективности координации» по каналам министерств обороны двух стран и отметили необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации на северо-западе Сирии.

По мнению аналитиков, предстоящая встреча на высшем уровне «говорит о заинтересованности Москвы и Анкары в разрешении непростой ситуации», сложившейся в Идлибе.

«Обстановка в Идлибе сейчас достаточно накалённая. Поэтому очень важно, чтобы два лидера попытались найти точки соприкосновения. Это нужно в первую очередь для того, чтобы сохранить положительные результаты, достигнутые ранее в ходе нормализации обстановки в Сирии», — заявил RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД Владимир Аватков.

За последние годы было сделано очень многое на пути становления сотрудничества России и Турции в сфере безопасности, в том числе в рамках треугольника Россия — Турция — Иран, напомнил эксперт.

«Сейчас крайне важно не потерять эти достижения», — отметил Аватков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с военными

AFP

© KAYHAN OZER / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

По мнению аналитиков, готовность Эрдогана приступить к переговорам — это показатель того, что он правильно оценивает ситуацию и уходит от силового сценария, а также политических ультиматумов.

«После того как лидер Турции продемонстрировал свой жёсткий стиль, он едет в Москву с желанием прийти к какому-либо компромиссу», — заявила в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Ирина Звягельская.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов подчеркнул, что нынешний кризис невозможно разрешить без прямых переговоров лидеров двух стран.

«Единственный путь для урегулирования ситуации в Идлибе — это мирное взаимодействие. Сторонам надо договариваться, несмотря на все их геополитические позиции», — отметил собеседник RT.

«Сохранить положительные результаты»

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась в декабре после активизации террористических группировок. В конце января сирийская армия начала наступательную операцию по освобождению этой провинции от террористов. Официальному Дамаску удалось вернуть под свой контроль почти половину идлибской зоны, оставив позади турецкие наблюдательные пункты.

Продвижение правительственных сил САР вызвало негативную реакцию Анкары. Эрдоган пообещал начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, и начал стягивать к ним военную технику якобы для укрепления. В конце февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* атаковали позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. Сирийская армия открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, под обстрел попали и турецкие военнослужащие, которые не должны были находиться в этом районе. Турция заявила о гибели более 30 военных.

В тот же день на произошедшее отреагировала Анкара, начав военную операцию «Весенний щит». Об этом сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар — по его словам, действия военных Турции не направлены против России.

«Турция не преследует цель вооружённого противостояния с Россией в Сирии. Наша задача — предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции», — заявил он.

Также Акар отметил, что турецкая сторона, «основываясь на праве на самооборону», будет «наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов».

При этом 29 февраля Эрдоган объявил, что попросил Владимира Путина не вмешиваться в противостояние войск Турции с армией САР.

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдём. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Дмитрий Песков, комментируя это заявление Эрдогана, подчеркнул, что Россия является единственной страной, военные которой пребывают в Сирии на законных основаниях. Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Москва действует в регионе по просьбе сирийских властей.

В Дамаске не раз заявляли, что нахождение турецких войск на территории САР противоречит международному праву. Анкара, с точки зрения сирийского руководства, несёт полную ответственность за последствия своего присутствия в стране.

Командование сирийской армии объявило 1 марта, что воздушное пространство над Идлибом будет закрыто из-за ухудшения обстановки в провинции. Указывалось, что объекты, которые нарушили воздушное пространство, будут считаться враждебными и сбиваться. Минобороны России предупредило Анкару, что в таких условиях Москва не может предоставить гарантию безопасности турецким ВВС.

По словам Ирины Звягельской, турецкий лидер «снизил градус своей риторики», как только стало понятно, что «дело идёт к серьёзному конфликту в Идлибе».

«Когда идёт военное столкновение, слишком высока возможность нежелательных последствий. Дальнейшее нагнетание напряжённости, дальнейшие военные действия могли бы обернуться серьёзными потерями, в том числе и для самого Эрдогана», — заявила аналитик.

Разрушенния в Идлибе

Reuters

© White Helmets/social media

При этом, по словам экспертов, на данный момент конфликт перешёл из плоскости военного противостояния в обмен заявлениями. Так, Эрдоган сказал 2 марта, что Турция не собирается противостоять России и Ирану в Сирии и действует исключительно в интересах нацбезопасности и разрешения миграционного кризиса.

Тогда же в Кремле напомнили, что позиция Москвы остаётся неизменной: она «сохраняет приверженность сочинским договорённостям», а также поддерживает Сирию и «её намерение продолжить борьбу с террористами». Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что Дамаск не совершал враждебных действий в отношении Турции, и назвал турок «братским народом».

Выполнение меморандума

На предстоящих переговорах Путина и Эрдогана необходимо будет «сопоставить точки зрения» о том, как выполняются сочинские договорённости и «какие обязательства, ранее взятые на себя, стороны должны выполнить». Об этом Дмитрий Песков заявил журналистам 1 марта.



Накануне встречи в Минобороны России сообщили, что наблюдательные посты турецких ВС в идлибской зоне деэскалации фактически «срослись» с укреплёнными районами террористических группировок, что является нарушением Сочинского меморандума.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» сообщил, что «турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба». В частности, она не отмежевала вооружённую оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от боевиков «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайят Тахрир аш-Шам», отметил министр.

«Ещё одна причина такого положения заключается в том, что внутри идлибской зоны не была создана 10—20-километровая демилитаризованная полоса», — сообщил Лавров, подчеркнув, что Москва продолжит «добиваться выполнения всех пунктов тех решений», которые принимали лидеры России и Турции.

Министр также призвал Анкару «строго выполнять сочинские договорённости по Идлибу» 2018 и 2019 годов.

Напомним, два года назад в Сочи между Россией и Турцией был подписан меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. Страны договорились создать в сирийской провинции демилитаризованную зону глубиной 15—20 км, а также отказаться от проведения в регионе военных операций. В октябре 2019 года стороны приняли совместный меморандум о взаимопонимании, согласно которому страны начали совместное патрулирование на севере САР.

По мнению Александра Вавилова, причиной кризиса стало невыполнение Анкарой своих обязательств.

«Во-первых, Турция должна разделить оппозицию на ту, с которой можно иметь дело, и ту, с которой нельзя. Во-вторых, необходимо создать демилитаризованную зону вокруг Идлиба, чтобы боевики не выходили за пределы провинции и не наносили удары по другим территориям САР», — отметил эксперт.

При этом Вавилов полагает, что «позитивные шаги», которые Москва и Анкара делают для урегулирования обстановки в Идлибе, «можно наблюдать уже сейчас».

Турецкие войска в Идлибе

Reuters

© Khalil Ashawi

«Урегулировать обстановку»

По мнению экспертов, встреча с Владимиром Путиным в Москве может быть шансом для Реджепа Тайипа Эрдогана выйти из сложившейся тупиковой ситуации в Идлибе, поскольку страны Североатлантического альянса и ЕС не намерены оказывать Турции серьёзную поддержку в этом вопросе.

После обострения ситуации в Сирии 27 февраля турецкая сторона объявила о планах начать консультации с НАТО. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. По его словам, «совершённое нападение на Турцию» равносильно атаке на НАТО и Анкара ожидает поддержки от альянса.

Как отмечают эксперты, для оказания давления на Европу Эрдоган снял барьеры для переправки сирийских беженцев в ЕС вопреки ранее достигнутым с Брюсселем договорённостям.

Однако, как подчёркивают аналитики, руководство альянса пока не спешит предпринимать конкретные шаги для оказания помощи турецким партнёрам. А глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что американская сторона не будет предоставлять Турции авиационную поддержку. При этом эксперты полагают, что недавнее заявление Вашингтона о готовности снабдить турецких военных боеприпасами для действий в Идлибе в ответ на просьбу Эрдогана «ни о чём не говорит».

По словам аналитиков, 5-я статья Устава НАТО, предусматривающая военный ответ всего альянса на нападение на одну из его стран-участниц, в данном случае не может быть применена, поскольку войска Турции действуют на территории иностранного государства.

Флаг НАТО

Reuters

© Ints Kalnins

«Маловероятно, что Европа будет поддерживать деятельность Турции в САР. То же самое можно сказать и о США и НАТО в целом. Помогать Анкаре напрямую в её войне против Дамаска они не готовы», — полагает Владимир Аватков.

В свою очередь, Александр Вавилов считает, что в данной ситуации единственным выходом для Анкары остаются переговоры с Россией, без которой «не удастся урегулировать обстановку в Идлибе».

«Анкара пыталась решить эту проблему без Москвы, но у неё это не вышло. Эрдоган прекрасно понимает, что Россия — ключевой игрок в Сирии, поэтому и принял решение встретиться с российским лидером», — заключил аналитик.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.