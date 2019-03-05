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«Найти крайних на местах»: украинский премьер обвинил региональные власти в высоких ценах на газ

05 марта 2019, 20:09  •  32 • Украина
Глава правительства Украины Владимир Гройсман обвинил региональные власти в высоких ценах на газ. По его мнению, они неэффективно распорядились средствами, выделенными на модернизацию инфраструктуры. Эксперты напомнили, что решение поднимать тарифы на газ принималось высшим руководством страны — для соответствия требованиям МВФ и из-за закупок энергоресурсов в Европе по рекордно высоким ценам. С помощью таких заявлений премьер-министр стремится перед президентскими выборами переложить ответственность за проблемы Киева на региональные власти, убеждены специалисты.
 
Участники акции против повышения тарифов на газ в Киеве РИА Новости
 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил местные власти в завышении тарифов на газ для населения. По его словам, регионы неэффективно распоряжались средствами на модернизацию теплоснабжающей инфраструктуры, в связи с чем цены оказались завышенными.

«Мы видим следующее: при одинаковой цене на газ на Украине существует разница в 30—40% на стоимость тепла. Я понимаю, что разница в стоимости может быть, потому что технологии производства тепла в каждом городе разные. У меня вопрос: что сделали местные собственники Теплокоммунэнерго, которыми являются муниципалитеты?» — сказал он.

Гройсман отметил, что на подготовку к отопительному сезону было выделено 12,5 млрд гривен, из которых около 3 млрд — на магистральные сети. При этом из 20 тыс. км магистральных сетей отремонтировано только 240 км, 7 тыс. км находятся в аварийном состоянии.

Отметим, что на Украине в последнее время наблюдается значительный рост тарифов на услуги ЖКХ. Так, с 1 января 2019 года на 20% увеличились цены на отопление и горячую воду, а с 1 февраля на 11,4% выросли тарифы на всё водоснабжение. В ноябре 2018 года цены на газ поднялись на 23,5%.

Более того, следующее повышение цен на газ состоится во втором квартале этого года. 

Это происходит в том числе в связи с позицией Международного валютного фонда. Повышение тарифов — одно из требований организации для выдачи кредита Киеву.

«В высоких тарифах виновен действительно Гройсман. Потому что, будучи премьер-министром, это его была идея подписать меморандум, его идеей было пойти на условия МВФ», — отметил в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

При этом население сталкивается с проблемами при оплате услуг. Так, в Государственной службе статистики 1 марта сообщили, что на конец января сумма задолженности населения по ЖКХ составила рекордные 62,6 млрд гривен — $2,3 млрд. Это самый высокий показатель с 1996 года, когда была введена национальная валюта. В среднем украинцы платят за услуги ЖКХ 2,7 тыс. гривен, при этом средняя зарплата в стране составляет 8,7 тыс.

Кроме того, Украина закупает газ у европейских партнёров по рекордной цене — в ноябре стоимость голубого топлива составила $340 за тысячу кубометров. Экспортная цена российского газа за тот же период составила $251 за тысячу кубометров.

«Идёт подготовка к выборам»

Обвинения Гройсмана в адрес местных властей — это попытка переложить на них ответственность, считает политолог и экономист Александр Дудчак.

«На Украине идёт подготовка к выборам, и надо кого-то сделать виновным в проблемах, которые создаёт высшая власть. Тарифы высокие, но они указывают виновными местные органы и местные структуры, забывая о том, что вся проблема могла бы решиться очень просто: не надо переплачивать за российский газ, который делает круг по Европе», — сказал он RT.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. На данный момент в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, затем идёт действующий президент Пётр Порошенко, на третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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И Зеленский, и Тимошенко обещают снизить тарифы, однако Порошенко считает, что это невозможно. При этом в случае избрания ни один из кандидатов не будет выполнять обещание о снижении тарифов, считает Дудчак.

«Судя по нынешним раскладам, те, кто может прийти к власти после выборов, не будут делать газ дешевле. Они сейчас занимаются тем, что критикуют и обвиняют правительство в высоких ценах. Но когда сами придут к власти, менять ничего не будут», — убеждён политолог.

Помимо Порошенко, в высоких тарифах на газ виноват и сам Гройсман, отметил Охрименко. Он указал, что из-за задолженности населения у украинских предприятий нет средств проводить модернизацию инфраструктуры.

«В том, что нет модернизации, опять же виноват Гройсман. Фактически за последние три года большую часть денег, которые собирают местные власти, отбирает Киев под разными предлогами. То есть, грубо говоря, физически нет денег что-то модернизировать. А в последнее время начали подниматься тарифы на коммунальные услуги… Общая сумма долга — более 60 млрд гривен, то есть на сегодняшний момент коммунальные предприятия не имеют средств, чтобы рассчитаться за текущие расходы», — сказал эксперт.

При этом Гройсман планирует принять участие в выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся в октябре 2019 года, напомнил Охрименко.

«Хочу обратить внимание, что Владимир Гройсман собрался в депутаты. То есть, скорее всего, он уже начал свою предвыборную кампанию для выборов в Верховную раду Украины. По этой причине понятно, что он хочет найти крайних, виновных в чрезмерно высоких тарифах… Пытается сложить всю ответственность с себя и найти крайних на местах», — заключил эксперт.

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