Найти и трудоустроить: в России может появиться программа «Земский рабочий»

В Госдуме предложили создать программу «Земский рабочий» для устранения дефицита кадров на рынке рабочих специальностей. RT ознакомился с текстом соответствующего документа, направленного министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. В России уже существуют аналогичные программы адресной поддержки учителей и врачей. Опрошенные RT эксперты считают, что предлагаемый проект может стать одним из вариантов решения существующей проблемы. При этом аналитики уверены, что государственная поддержка должна носить адресный характер, тогда как работодатели сами обязаны заниматься повышением зарплат своих сотрудников и расширением соцпакета представителей рабочих профессий.

В России предлагают разработать социальную программу «Земский рабочий», в рамках которой осуществлялась бы адресная поддержка представителей дефицитных профессий. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев, направивший предложение министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. RT ознакомился с текстом документа.

Согласно экспертным оценкам, на которые ссылается депутат, во многих регионах России наблюдается острый дефицит представителей рабочих специальностей: слесарей, токарей, поваров и других.

Так, самой востребованной и самой редкой квалификацией на рынке труда, по данным крупных сервисов для поиска работы, в России стало управление спецтехникой. Машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах, сообщает Зубарев в своём письме.

В пятёрку рейтинга также вошли специалисты по автоматизации учёта и управления предприятием (ERP-консультанты), фасовщик, врач и сварщик.

«Запрос на рабочие профессии подтверждают свободные вакансии слесаря, маляра, токаря. Недостаточно соискателей и в поварском, швейном цехах. Сектору ретейла стабильно нужны кассиры. Проблемы села подчёркивает попадание в шорт-лист агрономов и зоотехников», — отмечается в письме.

Как результат сложившейся ситуации, многие работодатели испытывают дефицит квалифицированных кадров, а некоторые россияне не могут найти работу из-за того, что не обладают необходимыми навыками.

В связи с особым дефицитом рабочих в регионах предлагается создать программу для их переезда, обучения и социальной поддержки на местах.

«Ситуация прикрепления к земствам представителей дефицитных профессий позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию, улучшить профессиональное самочувствие работодателей и сотрудников, стабилизировать социальные условия жизни дефицитников», — уверен Зубарев.

Пилотными регионами для запуска проекта «Земский рабочий» Зубарев предлагает сделать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Копия обращения также была направлена полномочным представителям президента в этих округах — Сергею Меняйло и Юрию Трутневу.

В ДФО и СФО предлагается создать фонды поддержки представителей дефицитных рабочих профессий (при участии как государственного, так и частного капитала), из которых будут выделяться подъёмные, деньги на жильё.

Кроме того, в рамках реализации программы предлагается развивать институт наставничества по дефицитным специальностям, а также способствовать переобучению и повышению квалификации рабочих на местах.

Земские трудности

В своём обращении Виктор Зубарев отмечает, что проект «Земский рабочий» можно разработать по аналогии с уже действующей госпрограммой «Земский доктор» и программой «Земский учитель» (стартует в 2020 году).

В частности, суть программы «Земский доктор» заключается в том, что если молодые специалисты с образованием врача переезжают работать в малые города, они получают 1 млн рублей подъёмных средств, жильё и другие льготы. С 2012 года (когда был запущен «Земский доктор») программой воспользовались десятки тысяч специалистов.

РИА Новости

© Михаил Мордасов

Однако многие врачи столкнулись с трудностями при получении льгот, даже когда уже переехали из крупных городов в отдалённые регионы.

«Программа «Земский доктор» недостаточно обеспечена ресурсно, как того бы хотелось. Далеко не по всем специальностям, всё равно есть определённый лимит средств, который выделяется в регионах на эти цели, не все желающие могут их получить, не хватает на всех. Работодатели тоже не могут предложить такую помощь по всем позициям, которые у них не закрыты. И сам размер этих выплат не настолько велик. Трудовая нагрузка, условия проживания, уровень заработной платы настолько непривлекательны, что этот миллион часто не компенсирует все эти минусы», — считает председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Собеседник RT добавил, что такая ситуация может возникнуть и в случае с введением подобных программ в других рабочих областях.

«Когда речь идёт о врачах и о учителях, государство является для них работодателем. Устанавливаемые доплаты и льготы оплачиваются из федерального бюджета. Здесь предполагается компенсировать низкую заработную плату, которую устанавливают частные работодатели, за счёт государства. Это нонсенс», — сказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Рабочий процесс

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с RT выразил мнение, что «рабочая» сфера действительно остро нуждается в поддержке, и предложенная программа может стать одним из вариантов решения проблемы

«То, что предлагается — это один из вариантов, и такие программы могут быть вполне эффективны. Если такая поддержка и должна осуществляться, то должна осуществляться как помощь конкретному работодателю при приёме конкретного работника, то есть должен быть адресный характер», — пояснил Щербаков.

А сумма подъёмных в данном случае может складываться не только из государственных ресурсов, но и за счёт работодателя, добавил он. Также эксперты сошлись во мнении, что прежде всего работодатели должны разработать механизм по повышению зарплаты рабочих, а также по расширению социального пакета для представителей рабочих профессий.