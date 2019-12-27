Найти боевую травму: врачей МВД подозревают в фальсификации диагнозов сотрудников и кандидатов на службу

Как выяснил RT, Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц столичной Военно-врачебной комиссии МВД. Некоторых сотрудников учреждения подозревают в фальсификации диагнозов, в результате чего на службу принимаются граждане с медицинскими противопоказаниями. Речь может идти о ложном освидетельствовании не только кандидатов на работу в органах, но и о тех, кто выходит на пенсию. Некоторым из них ВВК устанавливала статус обладателя военной травмы, например, из-за упавшей на голову 17 лет назад картины. После вынесения ВВК таких заключений сотрудники вправе претендовать на многомиллионные компенсации из бюджета.

Как стало известно RT, управление Следственного комитета по Москве расследует уголовное дело о коррупции в столичной Военно-врачебной комиссии ФКУЗ Медико-санитарной части МВД (ВВК). Должностных лиц ВВК, которая занимается медицинским освидетельствованием сотрудников органов внутренних дел Московского гарнизона и кандидатов на службу, подозревают в выдаче заведомо ложных медицинских заключений. Ключевыми свидетелями расследования могут стать врачи, которые отказывались ставить вымышленные диагнозы или закрывать глаза на имеющиеся у кандидатов на службу заболевания.

В ноябре 2019 года к следователям обратилась врач-невролог ВВК Ирина Акифьева. В заявлении, с которым ознакомился RT, в числе прочего указано, что из-за коррупции в ВВК на работу в органы попадают сотрудники c болезнями сердечно-сосудистой системы, туберкулёзом, алкоголизмом и другими хроническими заболеваниями, с которыми в правоохранительных органах, согласно приказу МВД РФ от 02.04.2018 №190 «О требованиях к состоянию здоровья», работать нельзя.

«Так, в мае 2019 года ВВК проходил полицейский, у которого были выявлены ВИЧ и туберкулёз, — рассказывает Акифьева в беседе с RT. — При этом комиссия решила, что эти заболевания являются военной травмой, то есть были получены при исполнении служебных обязанностей. В заключении указано, что многочисленные поверхностные порезы стеклом кожи спины, плеч и левого бедра привели к утяжелению течения и прогрессированию болезней».

Как пояснил RT ещё один сотрудник ВВК, попросивший об анонимности, полицейский получил на службе травмы, а при обследовании вскрылось, что он уже более 10 лет стоит на учёте в СПИД-центре.

«Его комиссовали, но в заключении указали, что в ходе выполнения служебных обязанностей сотрудник, скажем так, «дозаразился», — поясняет собеседник. — Таким образом, у любого полицейского, кто в детстве упал с велосипеда, можно потом найти боевую травму».

Ещё один яркий случай — зафиксированная военная травма из-за гипертонической болезни, которая якобы возникла после падения на голову сотрудницы полиции картины.

«Офицер выходила на пенсию, и в военном госпитале ей поставили такой диагноз, который потом был утверждён ВВК. Примечательно, что эта картина якобы упала ей на голову 17 лет назад. При этом тогда женщина даже больничный не брала», — рассказывает сотрудник ВВК.

По словам собеседников RT, фальсификация диагнозов может быть связана не только с военными травмами.

«Например, у меня недавно был на приёме сотрудник полиции с тремором рук, вызванным, предположительно, алкоголизмом, — вспоминает Акифьева. — Однако руководство ВВК отказалось проводить необходимые анализы, а комиссия в итоге поставила ему диагноз — болезнь Паркинсона, не проводя при этом обязательное МРТ. С таким диагнозом человек может незаконно получить инвалидность».

«Золотые» травмы

За заболевания, которые классифицируются как военные травмы, правоохранители получают многомиллионные выплаты из бюджета.

«Так, например, полицейский с ВИЧ получил за свою «травму» более шести миллионов рублей», — отмечает в беседе с RT источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, за последние несколько лет количество таких необоснованных военных травм, установленных ВВК, может исчисляться десятками.

«Следствие может это легко проверить, изучив медицинскую документацию. Нелояльные руководству врачи в большинстве случаев сделать ничего не могут, поскольку вынуждены основываться на заключениях диагностов, которые с лёгкостью фальсифицируются», — уверяет он.

Ассистент кафедры судебной медицины Сеченовского университета Александр Аулов считает, что с медицинской точки зрения некоторые заключения по военным травмам нельзя признать обоснованными.

«Картина, упавшая на голову, по закону (определяется постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». — RT) не может считаться причиной получения военной травмы, — поясняет Аулов. — К тому же упавшая картина — это сотрясение головного мозга, и при чём тут гипертоническая болезнь — непонятно. То же самое можно сказать и о случае сотрудника с ВИЧ и туберкулёзом — это заболевания, а не военные травмы. Я полагаю, что такие вопиющие случаи всплывают редко, поскольку диагнозы ставятся в закрытой системе, где все свои».

Подлог на службе

В пресс-службе СК Москвы RT подтвердили, что в настоящий момент расследуется уголовное дело по факту совершения сотрудниками ВВК преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог»).

Детали расследования в ведомстве при этом раскрывать отказались, сославшись на ст. 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»). В СК также заявили, что изложенные в заявлении Акифьевой доводы будут рассмотрены в рамках расследования.

В МВД Москвы RT сообщили, что по факту вынесения незаконного медосвидетельствования в отношении кандидатов на службу в органы внутренних дел сотрудниками УСБ столичного главка была проведена проверка.

«Результаты направлены в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения», — поясняют в ведомстве.

Как отмечает Акифьева, вместе с заявлением она передала в СК аудиозаписи бесед врачей и пациентов с руководством ВВК, доказывающие случаи злоупотребления должностными полномочиями, и другие материалы. При этом с момента подачи заявления прошло почти два месяца, но следователи до сих пор пока не допросили врача.

По словам Акифьевой, после подачи заявления в Следком и общения с журналистами руководство ВВК начало в отношении неё служебную проверку.

«Решала» особого порядка

Стоит отметить, что столичная Военно-врачебная комиссия Медсанчасти МВД не в первый раз фигурирует в материалах уголовных дел.

Например, в ноябре 2019 года Гагаринский районный суд Москвы осудил некоего Александра Нечаева. Мужчина был обвинён в мошенничестве за то, что предложил капитану полиции Евгению Беляеву помочь решить вопрос с выдачей положительного заключения ВВК и получил от него за это деньги. При этом обещание он не выполнил.

Судя по приговору суда, следствие не установило, откуда Нечаеву — якобы постороннему человеку — стало известно о проблемах сотрудника с прохождением врачей ВВК.

Нечаев признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд приговорил «решалу»-мошенника к 450 часам обязательных работ.

Беляев рассказал RT, что за свои услуги Нечаев просил 235 тыс. рублей.

Адвокат полицейского Александр Хохлов пояснил, что в ходе расследования этого дела следствие увидело также признаки коррупционных преступлений.

«Их выделили в отдельные материалы, которые сейчас проверяются. Ведь кому-то в ВВК Нечаев, очевидно, собирался передавать деньги», — уточнил Хохлов.