Наёмников на Балканах могут вербовать для отправки в Донбасс. МИД взялся за проверку

Россия проверяет информацию о вербовке наёмников на Балканах, которых могут отправить в Донбасс. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что НАТО вмешалось в ситуацию в Югославии в 1999 году, чтобы "предотвратить геноцид косовских албанцев". И немецкий канцлер сказал, что после этого Балканы "процветают".

Глава МИД России подчеркнул, что край далеко не процветает: Косово и некоторые другие части Западных Балкан - это рассадник преступности.

Есть информация о том, что наёмников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в Донбасс. Перепроверяем это сейчас,

- сказал в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее Лавров потребовал от США и НАТО соблюдать гарантии безопасности. Министру пришлось обратиться "по понятиям".