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Наёмников на Балканах могут вербовать для отправки в Донбасс. МИД взялся за проверку
18 февраля 2022, 16:40 • 90 • Политика
Россия проверяет информацию о вербовке наёмников на Балканах, которых могут отправить в Донбасс. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров напомнил о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что НАТО вмешалось в ситуацию в Югославии в 1999 году, чтобы "предотвратить геноцид косовских албанцев". И немецкий канцлер сказал, что после этого Балканы "процветают".
Глава МИД России подчеркнул, что край далеко не процветает: Косово и некоторые другие части Западных Балкан - это рассадник преступности.
- сказал в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Лавров потребовал от США и НАТО соблюдать гарантии безопасности. Министру пришлось обратиться "по понятиям".
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