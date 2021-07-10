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Наёмников для убийства президента вербовали и тайком переправляли на Гаити

10 июля 2021, 01:30  •  82 • В мире
В Колумбии озвучили детали расследования, которое может пролить свет на резонансное убийство лидера Гаити.
Людей, которых подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, вербовали несколько колумбийских компаний. Такой информацией с общественностью поделился глава национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас Валенсия. По его словам, сразу четыре компании были задействованы для вербовки.
Впрочем, название компаний, о которых идёт речь, он называть не стал. Сейчас эти сведения нуждаются в проверке, указал он.
По версии правоохранителей, наёмников в Гаити перенаправляли в мае и июне несколькими группами. Так, по словам колумбийского силовика, первая группа в начале мая перебралась из Колумбии в Панаму, затем - в Доминиканскую Республику, а вскоре и на Гаити.
Вторая группа из 11 человек в начале июня прибыла в Доминиканскую Республику, а затем отправилась на Гаити.
В США ранее заявили, что направят американских специалистов для оценки ситуации и возможной помощи в расследовании.
Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции. Его жена была тяжело ранена и сейчас находится в больнице во Флориде. По данным властей Гаити, в убийстве Моиза участвовали 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

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