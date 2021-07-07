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Наёмники, военное положение и траур: что известно об убийстве президента Гаити

07 июля 2021, 23:00  •  145 • В мире
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также ранена. По разным данным, впоследствии её могли доставить в больницу на территории США. Как сообщают СМИ, нападавшие выдавали себя за представителей Управления по борьбе с наркотиками США). Политики со всего мира выразили соболезнования в связи с убийством президента Гаити.
 
© REUTERS/Estailove St-Val
 

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в результате нападения на его резиденцию, заявил исполняющий обязанности гаитянского премьер-министра Клод Жозеф.

Жозеф рассказал, что группа неустановленных лиц, «некоторые из которых говорили по-испански», напала на резиденцию 53-летнего главы государства и нанесла ему смертельное ранение. По предварительным данным властей республики, убийство совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев.

Вскоре после сообщений о гибели президента СМИ заявили, что первая леди Гаити также была ранена и впоследствии скончалась в больнице. Однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию.

Позднее агентство AP со ссылкой на посла Гаити в США сообщило, что супругу убитого президента Гаити в критическом состоянии направили в больницу в американском Майами.

И.о. премьера Гаити назвал нападение на главу государства «бесчеловечным и варварским актом». Вместе с тем он заявил, что безопасность в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооружённых сил республики.

В стране на 15 дней вводится военное положение. На этот же срок в Гаити действует национальный траур.

Подробности нападения на резиденцию президента Гаити появились в СМИ. Как пишет американское издание The Miami Herald, злоумышленники утверждали, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Вместе с тем издание со ссылкой на источник в правительстве Гаити сообщает, что нападавшие были наёмниками. Газета также пишет, что в администрации Белого дома опровергли связь убийц президента Гаити с DEA.

58-й президент Гаити Жовенель Моиз родился в 1968 году. После учёбы в университете он занялся бизнесом. В 1990-е годы открыл фирму по продаже автомобильных запчастей, а также занялся сельским хозяйством и создал банановую плантацию. В начале 2000-х Моиз стал членом Торгово-промышленной палаты одного из регионов республики, а позднее — генеральным секретарём Торгово-промышленной палаты Гаити. В последующие годы он основал несколько других бизнес-проектов.

В 2015 году Моиз принял участие в выборах президента Гаити, набрав в первом туре более 32% голосов. Второй тур голосования сначала переносили, но позднее результаты уже состоявшегося этапа выборов признали недействительными. Моиз одержал победу на новых выборах, которые состоялись в 2016 году.

В 2018 году в республике начались протесты с требованием отставки Моиза из-за скандала вокруг хищений средств на организацию поставок нефти из Венесуэлы. Протестующие также обвиняли власти в общем ухудшении экономической ситуации в стране и росте инфляции. Моиз тогда отказался сложить полномочия.

Также в 2018 году на Моиза совершили покушение, однако глава государства не пострадал. Ранения получили сотрудники его охраны.

В 2019 году в парламенте Гаити инициировали процедуру импичмента главы государства, однако предложение не получило необходимой поддержки. Из-за ситуации с протестами выборы в законодательные органы республики неоднократно откладывались, президент управлял страной, издавая указы.

Международная реакция

Соболезнования в связи с гибелью президента Гаити выразил МИД России. 

«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Ж. Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В МИД РФ рассчитывают, что жители Гаити смогут преодолеть сложный период в жизни страны «путём инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля».

Глава Белого дома Джо Байден осудил убийство президента Гаити. Американский президент выразил соболезнования народу Гаити, а также готовность «работать во имя безопасности» республики.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал сообщение о смерти президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Я шокирован и опечален смертью президента Моиза. Приносим соболезнования его семье и народу Гаити. Это омерзительный поступок, я призываю сейчас проявить спокойствие», — написал Джонсон в своём Twitter.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Гаити «сохранять конституционный порядок и единство перед лицом этого отвратительного акта и отказаться от любого насилия».

«Совершившие это преступление лица должны предстать перед правосудием. Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Гаити, а также семье президента», — приводит ТАСС слова официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

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