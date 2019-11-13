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Наёмники в обмен на нефть: Украина и боевики из Ливии создают "чёрный террористический интернационал"

13 ноября 2019, 23:09  •  55 • Политика
Как пишут СМИ, Украина и боевики из Ливии создают "чёрный террористический интернационал". Так, в обмен на украинских наёмников Киев получает ливийскую нефть.
Украинские власти сотрудничают с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщило РИА ФАН.
12 ноября "Администрация морских портов Украины" сообщила о том, что в порту Одессы была разгружена первая партия сырой ливийской нефти. Речь идёт о более 81,2 тысячи тонн чёрного золота, которую доставили из контролируемого ПНС порта Аз-Завия.
Украинская сторона давно работает с ливийскими боевиками, помогая ремонтировать военную технику и доставляя боеприпасы. Кроме того, поступала информация о переброске в Триполи украинских наёмников.
Как отмечают журналисты, прикрытием может стать официальное приглашение со стороны нефтегазовой компании "Рас-Лануф", глава которой недавно встретился с украинским дипломатом Николаем Нагорным, обсудив возможность отправки в Ливию "технических специалистов".
По словам политического аналитика Владимира Соловейчика, сотрудничество Киева и Триполи никого не удивляет, ибо можно провести знак равенства между украинскими националистическими добробатами и боевиками ПНС.
"И те и другие используют в своих расправах одни и те же методы и приёмы. В таком случае становится понятно, почему обе стороны - ПНС и Украина - между собой сотрудничают", - поведал он.
Украина преследует исключительно коммерческие интересы. На носу зима, и украинская сторона нуждается в нефти, которую ПНС предоставляет в обмен на ремонт техники, наёмников и лечение боевиков.
"Этот бизнес на крови можно охарактеризовать одним предложением: чёрный террористический интернационал в действии", - подчеркнул Соловейчик.
Не стоит забывать, что ПНС и властям Украины покровительствует одна и та же сторона - США. Как сообщает rueconomics.ru, 14 ноября в Вашингтоне примут представителей ливийских боевиков: главу МИД Мухаммеда Сиялу и главу МВД Фатхи Башагу.

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