Первый британец, отправившийся воевать на Украину, попал в застенки украинских спецслужб и сбежал обратно в Британию. "Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение", - рассказал "бравый вояка".

Британский наёмник рассказал, как отправился воевать с русскими на Украину, но в итоге был избит в застенках украинских спецслужб. Подробности похождений "бравого вояки" сообщает британское издание The Sun.

Речь идёт о бывшем военном медике Джейсоне Хайе, который одним из первых в Британии отправился воевать наёмником на Украину. Однако первый же реальный бой заставил британца задуматься о правильности такого решения.

По словам наёмника, он вместе со своим отрядом попал под огонь русского вертолёта. Это сильно напугало его и заставило задаться вопросом о том, хочет ли он умереть за Украину. Однако на этом неприятности британца не закончились.

Выбравшись с поля боя, наёмник попал в руки украинских спецслужб, искавших русских диверсантов. В итоге британца увезли на базу службы безопасности и допрашивали в течение трех часов.

Они продолжали кричать на меня по-русски, но, очевидно, я сказал, что я англичанин. Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение,

- рассказал Джейсон Хай.

Кое как наёмнику удалось доказать, что он британец и его отпустили. После этого "храбрый вояка" сел на первый же поезд до Львова, затем оттуда добрался до польской границы, там сел на поезд до Варшавы, а уже оттуда самолётом вернулся в Британию.