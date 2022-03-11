Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Главная / Политика

Наёмникам на заметку: Приехавшего воевать за Украину британца избили украинские спецслужбы

11 марта 2022, 18:10  •  315 • Политика
Первый британец, отправившийся воевать на Украину, попал в застенки украинских спецслужб и сбежал обратно в Британию. "Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение", - рассказал "бравый вояка".
Британский наёмник рассказал, как отправился воевать с русскими на Украину, но в итоге был избит в застенках украинских спецслужб. Подробности похождений "бравого вояки" сообщает британское издание The Sun.
Речь идёт о бывшем военном медике Джейсоне Хайе, который одним из первых в Британии отправился воевать наёмником на Украину. Однако первый же реальный бой заставил британца задуматься о правильности такого решения.
По словам наёмника, он вместе со своим отрядом попал под огонь русского вертолёта. Это сильно напугало его и заставило задаться вопросом о том, хочет ли он умереть за Украину. Однако на этом неприятности британца не закончились.
Выбравшись с поля боя, наёмник попал в руки украинских спецслужб, искавших русских диверсантов. В итоге британца увезли на базу службы безопасности и допрашивали в течение трех часов.
Они продолжали кричать на меня по-русски, но, очевидно, я сказал, что я англичанин. Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение,
- рассказал Джейсон Хай.
Кое как наёмнику удалось доказать, что он британец и его отпустили. После этого "храбрый вояка" сел на первый же поезд до Львова, затем оттуда добрался до польской границы, там сел на поезд до Варшавы, а уже оттуда самолётом вернулся в Британию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


315
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.