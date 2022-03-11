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Наёмникам на заметку: Приехавшего воевать за Украину британца избили украинские спецслужбы
11 марта 2022, 18:10 • 315 • Политика
Первый британец, отправившийся воевать на Украину, попал в застенки украинских спецслужб и сбежал обратно в Британию. "Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение", - рассказал "бравый вояка".
Британский наёмник рассказал, как отправился воевать с русскими на Украину, но в итоге был избит в застенках украинских спецслужб. Подробности похождений "бравого вояки" сообщает британское издание The Sun.
Речь идёт о бывшем военном медике Джейсоне Хайе, который одним из первых в Британии отправился воевать наёмником на Украину. Однако первый же реальный бой заставил британца задуматься о правильности такого решения.
По словам наёмника, он вместе со своим отрядом попал под огонь русского вертолёта. Это сильно напугало его и заставило задаться вопросом о том, хочет ли он умереть за Украину. Однако на этом неприятности британца не закончились.
Выбравшись с поля боя, наёмник попал в руки украинских спецслужб, искавших русских диверсантов. В итоге британца увезли на базу службы безопасности и допрашивали в течение трех часов.
- рассказал Джейсон Хай.
Кое как наёмнику удалось доказать, что он британец и его отпустили. После этого "храбрый вояка" сел на первый же поезд до Львова, затем оттуда добрался до польской границы, там сел на поезд до Варшавы, а уже оттуда самолётом вернулся в Британию.
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