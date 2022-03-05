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Наёмникам на Украине не светит Женевская конвенция: Минобороны России предупредило

05 марта 2022, 02:15  •  208 • Политика
Минобороны России отказалось учитывать Женевскую конвенцию для наёмников неонацистских банд на Украине.
Минобороны России заявило, что на иностранных наёмников, которые будут содействовать неонацистам Украины, не будут распространяться права и обязанности комбатантов, согласно Женевской конвенции.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что такие лица не смогут рассчитывать на статус военнопленных. Об этом сообщают "Вести".
В Минобороны России подчеркнули, что лучшее, что ожидает наёмников на Украине - это уголовная ответственность. Минобороны России отметило, что Женевская конвенция также не будет распространяться на боевиков нацбатов, которые с момента госпереворота в 2014 году в Киеве совершают военные преступления.
В Минобороны России напомнили, что украинские неонацисты, как члены банды "Азов" и других, совершали ракетные удары по жилым кварталам, проводили бессудные казни, издевательства и пытки над пленными и мирными жителями, захватывали заложников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.
США и ЕС ввели против России беспрецедентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.

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