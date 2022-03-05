Наёмникам на Украине не светит Женевская конвенция: Минобороны России предупредило

Минобороны России отказалось учитывать Женевскую конвенцию для наёмников неонацистских банд на Украине.

Минобороны России заявило, что на иностранных наёмников, которые будут содействовать неонацистам Украины, не будут распространяться права и обязанности комбатантов, согласно Женевской конвенции.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что такие лица не смогут рассчитывать на статус военнопленных. Об этом сообщают "Вести".

В Минобороны России подчеркнули, что лучшее, что ожидает наёмников на Украине - это уголовная ответственность. Минобороны России отметило, что Женевская конвенция также не будет распространяться на боевиков нацбатов, которые с момента госпереворота в 2014 году в Киеве совершают военные преступления.

В Минобороны России напомнили, что украинские неонацисты, как члены банды "Азов" и других, совершали ракетные удары по жилым кварталам, проводили бессудные казни, издевательства и пытки над пленными и мирными жителями, захватывали заложников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.

США и ЕС ввели против России беспрецедентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.