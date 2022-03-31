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Наёмник из США раскрыл грязные методы диверсантов: "Угрожали выстрелить в спину"

31 марта 2022, 22:45  •  99 • Политика
Генри Хофт, приехавший из США на Украину воевать, раскрыл грязные методы диверсантов. "Угрожали выстрелить в спину", - сетует наёмник.
Хофт в интервью порталу Grayzone рассказал об общении с представителями "Грузинского национального легиона". Это диверсионно-разведывательная группа.
По словам американца, "легион" уже направил группу наёмников в Киев, не выдав им оружие. Такая же участь ждала Генри Хофта и его компаньонов. Они отказались, требуя боеприпасов и прочего вооружения. Получили отказ.
Украинский солдат поставил американского "коллегу" в известность, что грузины "угрожали выстрелить ему в спину". Как заявил Хофт, "Грузинский национальный легион" планировал расстрелять его, а объяснить его гибель смертью на поле боя. Наёмники приняли решение сбежать в Польшу.
"Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму", - считает боевик из США.
Он назвал происходящее "скверным". Последний раз американцы ввязывались в подобное во Вьетнаме, но тогда им оказывалась поддержка с воздуха. На Украине такого нет, как нет и превосходства артиллерии, пишет РИА Новости.

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