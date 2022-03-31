Генри Хофт, приехавший из США на Украину воевать, раскрыл грязные методы диверсантов. "Угрожали выстрелить в спину", - сетует наёмник.

Хофт в интервью порталу Grayzone рассказал об общении с представителями "Грузинского национального легиона". Это диверсионно-разведывательная группа.

По словам американца, "легион" уже направил группу наёмников в Киев, не выдав им оружие. Такая же участь ждала Генри Хофта и его компаньонов. Они отказались, требуя боеприпасов и прочего вооружения. Получили отказ.

Украинский солдат поставил американского "коллегу" в известность, что грузины "угрожали выстрелить ему в спину". Как заявил Хофт, "Грузинский национальный легион" планировал расстрелять его, а объяснить его гибель смертью на поле боя. Наёмники приняли решение сбежать в Польшу.

"Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму", - считает боевик из США.

Он назвал происходящее "скверным". Последний раз американцы ввязывались в подобное во Вьетнаме, но тогда им оказывалась поддержка с воздуха. На Украине такого нет, как нет и превосходства артиллерии, пишет РИА Новости.