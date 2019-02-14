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Найдёт ли Путин «золотую середину» между Эрдоганом и Рухани?

14 февраля 2019, 08:24  •  24 • Политика
Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган встретятся сегодня в Сочи. Основные вопросы повестки – вывод войск США из Сирии, ситуация в Идлибе и на востоке Евфрата. У каждого из трёх игроков - России, Турции и Ирана – есть спорные вопросы. Саммит 14 февраля должен показать, насколько участники «Астанинской тройки» готовы к компромиссу
Автор:
Гасанов Камран
Три державы возвращаются туда, откуда они начали осенью прошлого года. Последняя встреча Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Эрдогана, состоявшаяся 7 сентября в Тегеране, не только не привела к результату, но вылилась в перепалку. Стремление Рухани начать военную операцию против последнего оплота сирийской оппозиции в провинции Идлиб, которую поддержал Путин, разгневало Эрдогана. По ошибке принимавшей тот саммит иранской стороны эта часть трансляции оказалась в свободном доступе, и разногласия Ирана и России с Турцией предстали в полной красе.
Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Новые переменные
С тех пор некоторые переменные изменились. Спустя десять дней Путин отдельно с Эрдоганом, без Рухани, в Сочи договорился создать зону демилитаризации в Идлибе шириной в 20 км. Фактически Путин решил сдержать «ястребиные» амбиции Ирана, который намерен силой вернуть Башару Асаду всю территорию Сирии, и взять паузу, чтобы не развалить альянс с Турцией. Согласно сочинской сделке, Анкаре нужно было позаботиться о выводе всего тяжёлого вооружения и террористов из зоны демилитаризации. Однако Турция со своей задачей до сих пор не справилась. Более того, террористы из «Хяйат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) усилились в провинции и перебили протурецкие группы в лице «Национального фронта освобождения» и «Хуррас ад-Дина». ХТШ контролирует, по разным данным, от 65 до 80 процентов территории Идлиба. Такое положение дел всё больше убеждает Москву в том, что с террористами нужно разбираться самим, без Турции – то, что предлагают иранцы.
Второе событие, которое вносит коррективы в завтрашнюю встречу, – факт объявления США своего ухода из Сирии. Расположенные за Евфратом силы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) опасаются, что после вывода войск США Турция перейдёт в наступление. Эрдоган почти ежедневно твердит о том, что не сегодня, так завтра турецкий спецназ войдёт в Манбидж. Кроме того, Анкара планирует создать в Заевфратье «зону безопасности» шириной в 30 км. Обеспокоенные растущим риском турецкого наступления курды начали переговоры с Дамаском. В декабре они договорились передать контроль над Манбиджем сирийской армии. На западе города уже расположена российская полиция. Параллельно Дамаск через Москву пытается установить контакт с арабскими племенами в Ракке и Манбидже. Так же, как и в Идлибе, в Заевфратье позиции Ирана и России совпадают и заключаются в передаче этих регионов Асаду. Турция намерена самостоятельно расправиться с YPG на северо-востоке Сирии, а потом под своим чутким надзором передать эту территорию арабской оппозиции. Москва и Тегеран усматривают в этом попытки оккупации сирийской земли Анкарой.
Расхождения России и Ирана
Несмотря на совпадение позиций у «ястреба» Ирана и «умеренной» России, проблемы имеются даже между ними. После последних ракетных обстрелов Израиля в Сирии, под которыми погибли проиранские ополченцы, в Иране начали обвинять Россию в том, что, она, имея в регионе свои С-400 и С-300, позволяет Израилю бомбить иранцев и якобы даёт ЦАХАЛ их координаты. Масла в огонь подлило интервью замглавы МИД Сергея Рябкова, в котором он отказался считать Иран союзником России. Тегеран также раздражают попытки Москвы привлечь в сирийское урегулирование арабские страны – Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Египет. Последние уже приступили к признанию Башара Асада как законного представителя Сирии и могут поучаствовать в восстановлении разрушенного войной государства.
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Фото: www.globallookpress.com
Вопреки недовольству России «бардаком» в Идлибе, с которым Турция не в состоянии справиться, и стремлениями Анкары расширить своё влияние в Сирии, альянс с Эрдоганом на данном этапе тоже имеет свои «плюсы». Он позволяет балансировать усиление в Сирии Ирана, которое в будущем может быть опасно для самой России. Во-вторых, разыгрывание «турецкой карты» полезно для того, чтобы совместными усилиями «тройки» ускорить уход США. Несмотря на заявления под давлением милитаристов из Пентагона Джона Болтона, Израиля и Франции, Трамп замедлил эвакуацию войск. Наличие разногласий между США и Турцией и совместные российско-турецкие проекты (АЭС «Аккую», продажа С-400, «Турецкий поток») всё ещё оправдывают имитацию союзнических отношений Путина и Эрдогана.
«Слабое звено» и возможный компромисс
Турция не оставит попыток взять Манбидж. Эрдоган до сих пор считает, что Асад оттуда должен уйти, и Иран с Россией этому не должны противиться. Турки будут всячески пытаться убедить Иран отказаться от контроля Асада над Манбиджем. Между Россией и Ираном имеются противоречия из-за Израиля. Иранцы продолжают настаивать на том, что они должны находиться недалеко от Дамаска, Голанских высот и территорий, приграничных с Израилем. Россия не согласна с этим, потому что у неё есть свои договорённости с Израилем,
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– прокомментировал Царьграду политолог, аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Фархад Ибрагимов.
Эксперт отметил, что самая большая проблема в трёхсторонних противоречиях заключается в позиции США и Запада, которые не оставляют попыток внести раскол в «астанинский формат».
Самое слабое звено в этой тройке – это Турция,
– добавил Ибрагимов.
Как видно, к завтрашней встрече Путин, Эрдоган и Рухани придут с немаленьким багажом противоречий. В этой тройке роль посредника всегда играла Россия. Вероятно, Путин сможет найти «золотую середину» для Эрдогана и Рухани. Как именно она будет выглядеть, узнаем после завтрашних переговоров. Возможно, Россия даст Турции ещё одну, но последнюю отсрочку в создании зоны демилитаризации. Эта «передышка» не только отвратит от Идлиба военную операцию, которая угрожает Турции кризисом беженцев, но даст время и курдам присягнуть на верность Асаду, пока Эрдоган не перешёл к решительным действиям.

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