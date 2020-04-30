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Найди "ковидиота": Скабеева поделилась видео с Пенсом и предложила пройти тест на сообразительность

30 апреля 2020, 08:10  •  51 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева поделилась видео с вице-президентом США Майком Пенсом и предложила пройти тест на сообразительность - найди "ковидиота". На кадрах запечатлён визит заместителя Трампа в одну из больниц Миннесоты. Политик единственный из всей делегации явился туда без маски.
Журналистка Ольга Скабеева поделилась в Telegram видео, запечатлевшим визит американского вице-президента Майка Пенса в одну из клиник в Миннесоте.
На кадрах можно заметить, что политик даже не удосужился надеть на себя медицинскую маски. В то время как все вокруг в средствах защиты, вице-президент разгуливает по медучреждению и общается с сотрудниками с полностью открытым лицом. Об этом ранее сообщало издание Accociated Press.
Тест на сообразительность: найдите на этом видео из больницы убеждённого "ковидиота", - написала Скабеева.
Сам Пенс позже объяснил своё решение прийти без маски тем, что он регулярно проходит проверки на наличие коронавирусной инфекции.
Между тем Соединённые Штаты остаются абсолютным лидером по числу эпизодов COVID-19. В общей сложности в стране заболело уже свыше 1 млн человек. Количество летальных исходов достигло почти 60 тысяч.

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