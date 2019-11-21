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Найдены телефон, ноутбук, напиток: ФСБ показала захват украинского шпиона - видео

21 ноября 2019, 00:09  •  114 • Политика
ФСБ опубликовала видео задержания военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. В ходе обыска силовики обнаружили телефон, ноутбук и напиток.
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В Сети опубликовали видеозапись спецоперации по захвату подозреваемого.
На кадрах видно, что задержание предполагаемого шпиона проходило в загородном доме. Чтобы уложить подозреваемого лицом в пол, понадобилось несколько сотрудников ФСБ. Когда на мужчине застегнули наручники, силовики приступили к обыску. В одной из комнат подозреваемого были обнаружены ноутбук, телефон и напиток в алюминиевой банке.
Напомним, что задержание прошло в городе Аксакай. По предварительным данным, военный ЮВО работал на украинскую разведку и "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России".

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