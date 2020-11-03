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Найдено сходство Зеленского с Ельциным из-за атаки на Конституционный суд

03 ноября 2020, 21:40  •  86 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной хочет показать украинцам, кто в доме царь и хозяин
Нынешнее противостояние президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом весьма близко с ситуацией в России, когда первый лидер РФ Борис Ельцин "бодался" с Верховным Советом, съездами народных депутатов и Конституцией РСФСР. Возможно в Киеве дело не дойдет до расстрела Верховной рады, если стороны найдут компромиссное решение в конфликте между главой государства и КСУ. Так прокомментировал события в Незалежной руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.
"Вся ситуация на Украине сейчас напоминает события 1993 года в РФ. Когда президент Ельцин пошел на противостояние с парламентом и расстрелял Белый дом. Тогда он также вышел из конституционного поля и продемонстрировал, что к нему необходимо прислушиваться, его нужно уважать и таким образом укрепил свои позиции", – сказал эксперт "Московскому комсомольцу".
Он полагает, что решение КСУ, который 27 октября признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей основному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов некоторых чиновников, а также лишил ряда полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции, был всего лишь поводом для Зеленского. Президент намерен усиливать свою власть, а в перспективе изменить Конституцию страны.
По мнению эксперта, Незалежная находится на пороге очередных больших событий.
"Зеленский понимает, что он должен показать, кто хозяин в стране, и действуют по принципу: "Я царь или не царь"", – отметил Бондаренко.
При этом, добавил эксперт, в Евросоюзе сложившуюся ситуацию считают странной и явно выступают против нападок главы государства на КСУ. Впрочем, конфликт может разрешиться, если будет найдено компромиссное решение, которое устроит и коллективный Запад, и украинскую власть, резюмирует Бондаренко.
Ранее сегодня председатель КС Александр Тупицкий призвал Зеленского отбросить эмоции и урегулировать конституционный кризис правовым путем, сообщает УНИАН.
А вот лидер оппозиционной "Батькивщины" Юлия Тимошенко возникший конфликт назвала "настоящим террором", поскольку в очередной "войне за распределение полномочий и ресурсов" киевские власти забыли о главной беде – пандемии коронавируса. По утверждению газовой принцессы, пан Зеленский "пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", вместо того, чтобы спасать украинцев от COVID-19.
По ее мнению, нападки руководства на КСУ начались после того, как он начал рассматривать правомочность президентского закона о продаже земель соборной.
Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект с требованием признать решения Конституционного суда не имеющими юридической силы и прекратить полномочия судей.
К вечеру вторника антикоррупционный комитет Рады рекомендовал депутатскому корпусу принять закон о восстановлении э-декларирования, которое фактически было отменено решением КСУ.

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