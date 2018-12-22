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Найденные у ИГИЛ игрушки-взрывчатки пошли ещё с Афганской войны - Стариков
22 декабря 2018, 03:39 • 34 • Политика
Политик и общественный деятель Николай Стариков прокомментировал фото найденной в схроне ИГИЛ плюшевой обезьянки, внутри которой спрятана взрывчатка. Он напомнил, что такие игрушки-взрывчатки использовали ещё боевики во время Афганской войны.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала фото взрывного устройства террористов ИГИЛ*, замаскированное под милую игрушку в виде обезьянки, шокировав многих пользователей соцсетей. Политик и общественный деятель Николай Стариков отмечает, что этим подлым приёмом пользовались ещё взращённые США боевики во время Афганской войны.
Напомним, что обезьянка-бомба была обнаружена в одном из оставленных террористами ИГИЛ схронов. Она представляет собой плюшевую игрушку в виде маленькой улыбающейся обезьянки, внутри которой зашита коробка со взрывчатым веществом.
* Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство".
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