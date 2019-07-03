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Найдена причина сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp? Военные США случайно "разбомбили" штат Флорида
03 июля 2019, 20:54 • 101 • Политика
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. В Сети нашли возможную причину - американские военные случайно сбросили на штат Флорида три учебных бомбы.
В работе американских соцсетей Facebook и Instagram, а также в мессенджере WhatsApp произошёл глобальный сбой, который затронул от 80 до 90 процентов пользователей. Тем временем в Twitter уже определили возможную причину.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда военные США теряют оружие и технику. В 2014 году американские военные по ошибке отправили ракету класса "воздух-земля" Hellfire грузовым кораблём на Кубу.
Также не лишним будет вспомнить, как во Франции в 2018 году пилот истребителя по ошибке сбросил учебную бомбу прямо на работающий завод. А другой пилот НАТО случайно выпустил ракету класса "воздух-воздух" в небе над Эстонией. Снаряд в итоге так и не нашли.
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