Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Главная / В России

«Найдена. Погибла»: в Новгородской области обнаружили тело пропавшей девочки

01 февраля 2022, 18:00  •  36 • В России
Пропавшая в конце января в Новгородской области девочка 2020 года рождения найдена мёртвой. По словам местных жителей, тело ребёнка обнаружили рядом с домом, где проживала её семья. Мать девочки и её сожитель арестованы. СК расследует уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность».
 
© sledcom.ru
 

Девочка 2020 года рождения, которая 24 января пропала в городе Холм Новгородской области, найдена мёртвой на одном из участков, расположенных рядом с домом её семьи. Об этом утром 1 февраля сообщил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Феникс», занимавшийся поисками ребёнка.

Информацию об обнаружении тела девочки подтвердили в Следственном комитете.

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребёнка — на участке, расположенном в районе проживания семьи», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Неблагополучная семья

Поиски Ангелины Солдатовой велись с 25 января, когда в Старорусский межрайонный следственный отдел СУ СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении ребёнка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как отмечают в СК, семья девочки состояла на учёте в органах системы профилактики. Семь детей были ранее изъяты и помещены в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания.

«При этом девочка 2020 года рождения была оставлена в семье, вопрос о помещении её в специализированное учреждение рассмотрен не был. В связи с этим следователями также возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района», — сообщает СК.

Мать девочки, как ранее выяснил RT, была судима. В 2018 году Старорусский районный суд Новгородской области приговорил её к условному сроку по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на преступление и кража с незаконным проникновением в жилище). Согласно судебному вердикту, женщина участвовала в краже имущества из частного дома на сумму 13 тыс. рублей. Данные о судимости Кристины Богдановой RT подтвердили в СК.

В ведомстве также рассказали, что женщина сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. По её словам, она была в бане, когда ребёнок исчез. Сначала женщина пыталась разыскивать дочь самостоятельно, а затем обратилась в правоохранительные органы.

Через день после этого Кристина Богданова и её 22-летний сожитель были арестованы по подозрению в убийстве девочки. 

Искали с собаками

Как удалось выяснить RT, тело девочки нашли совсем рядом с домом её семьи.

«Нашли по соседству практически, в двух домах (от жилища девочки и её семьи. — RT). Дом был подгоревший, там жили раньше, сейчас он не жилой. Там жила цыганка, но сейчас не живёт. Ребёнок был в комнатной одежде, той же, в которой пропал», — рассказал RT корреспондент одного из местных изданий Сергей Цветков, находящийся на месте событий.

«Её нашли рядом, в соседнем огороде», — подтвердила RT эти данные жена священника церкви Тихвинской иконы Божией Матери в Холме Варвара, с детства знакомая с матерью погибшего ребёнка.

Как отмечают местные жители, поиски ребёнка, длившиеся почти неделю, велись очень тщательно.

«Весь Холм, наверное, сотрудники за эти дни прошли, все дома. Даже у меня были в моём доме. Всех поголовно расспрашивали ходили», — вспоминает Сергей Цветков.

«Искали с собаками, даже у нас искали. И кладбище всё обошли, и церковную территорию, они везде искали. Там около них (дома семьи погибшего ребёнка. — RT) пруд есть, так вот его весь вскрыли, вскрыли лёд на пруду», — говорит Варвара. «Не пониманию, как они её не нашли в огороде, рядом. Но, может, из-за метели не было видно следов, у нас сейчас каждую ночь метели», — продолжает женщина.

По её словам, кроме сожителя и матери в деле якобы есть ещё один подозреваемый. «Его тоже увезли. Ничего о нём не знаю. Знаю только, что ещё кого-то забрали», — говорит Варвара.

Она отмечает, что дом, в котором проживали Богдановы был разделён на две части.

«Знаю, что у Кристины дом на двух хозяев. И второй человек, который за стенкой у неё жил, он сумасшедший. Где сейчас — не знаю, может, в больнице. У него когда обострения были, он бегал с пилой, хотел дом пилить. Когда они (семья Богдановой. — RT) туда переселились года два-три назад, дети его очень боялись», — добавляет Варвара.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


36
Источник
Похожие новости
30 января 2022, 00:40
«Способен нанести поражение авианосной группировке»: в чём уникальность российского берегового комплекса «Бастион»
29 января 2022, 00:10
«Архиактуальное направление»: в чём уникальность тяжёлого российского БПЛА «Гелиос-РЛД»
28 января 2022, 19:30
«Наступает социальная изоляция»: как живут люди с акромегалией в России
28 января 2022, 18:20
«Пресечено дальнейшее оказание небезопасных услуг»: СК задержал главврача после гибели пациентов в медцентре Петербурга
31 января 2022, 20:25
«Могут загрызть тех, кто их кормит»: президент Центра правовой зоозащиты — о стерилизации и росте числа бродячих собак
29 января 2022, 23:30
Помощь бездомным, понятие «пытка» и закон о СМИ-иноагентах: Путин утвердил поручения по итогам заседания СПЧ
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решен...
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал буд...
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
25 января 2022, 20:25
Столтенберг "переобулся" за сутки. НАТО отрёкся от Украины
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.