Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Запад уже повёлся на вброс

Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Судя по всему, ложная информация себя окупила. Запад уже повёлся на информационный вброс.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, как украинские власти используют фейк о якобы атакованном русской авиацией роддоме в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от "партнёров" помощи, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видеообращение к русским, в котором пообещал, что после роддома в Мариуполе "начнётся совсем другая война".

Витязева отметила, что в подобных случаях автора вброса всегда можно легко вычислить, рассуждая по принципу "Кому это выгодно".

Старый, как мир, принцип "Ищи, кому выгодно" никто не отменял. Клоунада с роддомом нужна была только Украине. Но, опять таки, взывать кого-либо к разуму и логике сейчас бесполезно. Увы,

- пишет она в Telegram.

На вброс уже успел отреагировать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал в Twitter, что Лондон изучит возможность дополнительной поддержки Украины для её защиты от авиаударов.

Скриншот:Telegram/Readovka

На то, что слухи о роддоме - это ложь, говорят несколько фактов. Во-первых, по словам сына одной из сотрудниц роддома Игоря, который дал интервью русским СМИ, украинские националисты уже давно разогнали весь персонал и устроили в здании огневые точки. Следовательно, никаких мёртвых тел гражданских там быть не могло. Во-вторых, в украинских масс-медиа, где гуляют кадры, снятые внутри роддома, где опять же не видно тел погибших и следов крови. Если бы они были, украинские каналы не упустили бы возможность показать их в эфире, чтобы надавать на Запад.