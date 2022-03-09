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Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Запад уже повёлся на вброс
09 марта 2022, 22:55 • 370 • Политика
Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Судя по всему, ложная информация себя окупила. Запад уже повёлся на информационный вброс.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, как украинские власти используют фейк о якобы атакованном русской авиацией роддоме в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от "партнёров" помощи, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видеообращение к русским, в котором пообещал, что после роддома в Мариуполе "начнётся совсем другая война".
Витязева отметила, что в подобных случаях автора вброса всегда можно легко вычислить, рассуждая по принципу "Кому это выгодно".
- пишет она в Telegram.
На вброс уже успел отреагировать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал в Twitter, что Лондон изучит возможность дополнительной поддержки Украины для её защиты от авиаударов.
Скриншот:Telegram/Readovka
На то, что слухи о роддоме - это ложь, говорят несколько фактов. Во-первых, по словам сына одной из сотрудниц роддома Игоря, который дал интервью русским СМИ, украинские националисты уже давно разогнали весь персонал и устроили в здании огневые точки. Следовательно, никаких мёртвых тел гражданских там быть не могло. Во-вторых, в украинских масс-медиа, где гуляют кадры, снятые внутри роддома, где опять же не видно тел погибших и следов крови. Если бы они были, украинские каналы не упустили бы возможность показать их в эфире, чтобы надавать на Запад.
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