Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
Главная / Политика

Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Запад уже повёлся на вброс

09 марта 2022, 22:55  •  370 • Политика
Найден заказчик фейка о "разбомблённом" роддоме в Мариуполе. Судя по всему, ложная информация себя окупила. Запад уже повёлся на информационный вброс.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на то, как украинские власти используют фейк о якобы атакованном русской авиацией роддоме в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от "партнёров" помощи, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал видеообращение к русским, в котором пообещал, что после роддома в Мариуполе "начнётся совсем другая война".
Витязева отметила, что в подобных случаях автора вброса всегда можно легко вычислить, рассуждая по принципу "Кому это выгодно".
Старый, как мир, принцип "Ищи, кому выгодно" никто не отменял. Клоунада с роддомом нужна была только Украине. Но, опять таки, взывать кого-либо к разуму и логике сейчас бесполезно. Увы,
- пишет она в Telegram.
На вброс уже успел отреагировать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал в Twitter, что Лондон изучит возможность дополнительной поддержки Украины для её защиты от авиаударов.
Скриншот:Telegram/Readovka
На то, что слухи о роддоме - это ложь, говорят несколько фактов. Во-первых, по словам сына одной из сотрудниц роддома Игоря, который дал интервью русским СМИ, украинские националисты уже давно разогнали весь персонал и устроили в здании огневые точки. Следовательно, никаких мёртвых тел гражданских там быть не могло. Во-вторых, в украинских масс-медиа, где гуляют кадры, снятые внутри роддома, где опять же не видно тел погибших и следов крови. Если бы они были, украинские каналы не упустили бы возможность показать их в эфире, чтобы надавать на Запад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


370
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
05 марта 2022, 17:25
Байден окончательно закопал сам себя: Отдача от санкционного удара сотрясла США
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
04 марта 2022, 16:55
После того, как войска займут Киев, последует взятие Львова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.