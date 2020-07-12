Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная / Политика

Найден способ обойти водную блокаду Крыма

12 июля 2020, 10:00  •  223 • Политика
Фото: pixabay.com
Анатолий Вассерман расценил действия Украины, как военное преступление
Если исходить из международных законов, любой вид блокады следует расценивать как начало боевых действий. Об этом в интервью РИА ФАН рассказал политолог и публицист Анатолий Вассерман. Он уточнил, что, если она наносит урон исключительно мирному населению, то блокаду нельзя назвать иначе, чем военным преступлением.
Таким образом эксперт прокомментировал статью канадского издания Geopolitical monitor. Иностранные журналисты написали, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для властей Украины. Если Незалежная решит возобновить поставку воды на полуостров, она признает суверенитет России на территории республики. Если же Киев продолжит блокаду, жители Крыма будут продолжать трансформацию региона, становясь все более независимыми.
Вассерман уверен, что Киев может не тешить себя напрасными надеждами. Даже если он возобновит поставки воды, Крым не вернется в состав Украины. Кроме того, эксперт отметил, что, когда Незалежная вновь станет частью РФ, полуостров все равно будет территориально принадлежать именно нашей стране.
Политолог уверен, что воссоединение России и Украины пойдет на пользу обеим странам и поможет разобраться во всех внутренних противоречиях.
Кроме того, спикер отметил, что РФ уже нашла способ решения водного вопроса на полуострове. Он объяснил, что в скором времени наша страна планирует проложить по дну Черного моря водовод, по которому пресная влага из устья реки Кубань будет доставлена прямо жителям республики. Главное – провести работы таким образом, чтобы трубы не мешали судоходству.
Ранее "Утро.ру" писало, что Украина намеренно отдала Крым и Донбасс ради конфликта с РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
11 июля 2020, 19:00
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
11 июля 2020, 19:00
Главу ФОМС Казахстана уволили из-за хвастливой жены. Президент ищет "менее гламурного" чиновника
12 июля 2020, 01:00
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
11 июля 2020, 23:00
"Не следует размахивать бритвой": Путин объяснил, как надо защищать интересы России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
06 июля 2020, 01:25
Батька построил белорусам «советский оазис». Чем же они недовольны?
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
08 июля 2020, 15:00
Советники Владимира Зеленского придумали хитрый план, который позволит ВСУ поднять в воздух бомбардировщики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.