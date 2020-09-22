Найден предполагаемый автор ядовитого письма для Трампа: В США готовятся выдвинуть обвинения

На границе Соединённых Штатов и Канады была задержана женщина, которая, предположительно, является несостоявшейся отравительницей президента США Дональда Трампа.

Напомним, американская разведка ранее перехватила опасное письмо, адресованное главе Белого дома. В конверте находился яд рицин.

Согласно сведениям CNN, подозреваемая пыталась въехать в штат Нью-Йорк через КПП, однако в ходе досмотра при ней нашли пистолет. Отмечается, что в скором времени в отношении женщины будут выдвинуты обвинения.

Опасная корреспонденция была направлена с территории Канады. В связи с этим к расследованию инцидента также подключились правоохранители этой страны.

В настоящее время вся почта, поступающая в резиденцию американского лидера, проходит особую проверку вне территории Белого дома.