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Найден предполагаемый автор ядовитого письма для Трампа: В США готовятся выдвинуть обвинения

22 сентября 2020, 10:15  •  99 • Политика
Найден предполагаемый автор ядовитого письма для Дональда Трампа. Отправителем считают женщину, которая 20 сентября была задержана при попытке въезда в штат Нью-Йорк из Канады. В США готовятся выдвинуть обвинения.
На границе Соединённых Штатов и Канады была задержана женщина, которая, предположительно, является несостоявшейся отравительницей президента США Дональда Трампа.
Напомним, американская разведка ранее перехватила опасное письмо, адресованное главе Белого дома. В конверте находился яд рицин.
Согласно сведениям CNN, подозреваемая пыталась въехать в штат Нью-Йорк через КПП, однако в ходе досмотра при ней нашли пистолет. Отмечается, что в скором времени в отношении женщины будут выдвинуты обвинения.
Опасная корреспонденция была направлена с территории Канады. В связи с этим к расследованию инцидента также подключились правоохранители этой страны.
В настоящее время вся почта, поступающая в резиденцию американского лидера, проходит особую проверку вне территории Белого дома.

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