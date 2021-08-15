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Найден мёртвым мэр крупного украинского города: Следствие отрабатывает две версии

15 августа 2021, 18:30  •  83 • Политика
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резничеко сообщил о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. В качестве одной из версий следователи рассматривают самоубийство.
Тело Павлова было найдено на веранде его дома в селе Вольном под Кривым Рогом. На данный момент следствие рассматривает как версию самоубийства, так и убийства чиновника. Об этом сообщает издание "Страна".
По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, на месте гибели Константина Павлова работает оперативная группа. Отметим, мэром города Павлов стал по итогам выборов в прошлом году, за него проголосовали более 56% избирателей. Мэру Кривого Рога было 48 лет.

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