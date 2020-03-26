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Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27

26 марта 2020, 22:00  •  327 • В России

Как уже сообщала «КП», 25 марта примерно в 20-00 над Черным морем потерпел крушение истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27. Как только он исчез с радаров, были организованы поиски пилота силами Черноморского флота и гражданскими судами, находившимися в районе катастрофы. Поиск затрудняли ночь и штормовая погода. Но благодаря тому, что сработала аварийная радиостанция «Комар», к утру летчика удалось обнаружить и поднять с воды.

Вертолетом он был доставлен в одну из больниц Симферополя (по кратчайшему пути). Но из-за сильного переохлаждения спасти его не удалось. Температура воды в районе падения самолета была не выше 5-7 градусов.

А летчику не удалось добраться до спасательного надувного плота, — его отнесло далеко от места падения истребителя. В такой ситуации, говорят военные врачи, летчик мог выдержать в воде от силы 20-30 минут.

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