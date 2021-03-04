Навязывать демократию "через мягкую силу": Журналист из США расшифровал заявление Блинкена

Американский журналист Майкл Бом в разговоре с Царьградом расшифровал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше не намерен тратить деньги на силовое решение проблем, связанных с распространением принципов демократии в мире. По словам Бома, помимо военных методов существует "мягкая сила", и от неё США не откажутся.

По мнению Майкла Бома, заявление Блинкена нельзя рассматривать в контексте Сирии - США не выведут оттуда свои войска, поскольку они там не из-за принципов демократии, а из-за террористов.

"Это прямая угроза национальной безопасности США, поэтому речь не идёт о том, чтобы бороться за демократию, чтобы демократия была в Сирии или чтобы экспортировать демократию. Вопрос в том, чтобы уничтожить именно источник угрозы национальной безопасности США", - подчеркнул Бом.

Что касается остального мира, то журналист напомнил о существовании НКО, через которые Запад пропагандирует свои демократические ценности.

"Через НКО, через мягкую силу. То есть это будет упор на мягкую силу, не на твёрдую силу, я так понимаю его заявление", - отметил Бом.

При этом он подчеркнул, что США не применяют "твёрдую силу" в отношении России, поэтому для Москвы после заявления Блинкена фактически ничего не изменится.

"США никогда не применяли военные силы и военные методы по отношению к России. Были методы сдерживания, но это заявление, мне кажется, ничего не изменит по отношению к России", - пояснил он.

Изменения могут коснуться стран Ближнего Востока, где в своё время США пытались отстаивать демократические принципы военными методами.