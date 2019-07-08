«Навязать свою картину мира»: зачем Лондон выделяет £18 млн на борьбу с фейками на Балканах и в Восточной Европе

Британское правительство направит £18 млн ($22,5 млн) на борьбу с дезинформацией и поддержку независимых СМИ в странах Восточной Европы и на Балканах. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Соединённого Королевства. Этот анонс был сделан в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне, на которую не пустили представителей телеканала RT и агентства Sputnik. Как считают эксперты, британские власти выделяют средства в рамках информационной кампании против России и других стран. Под видом борьбы с фейками Великобритания будет зачищать информационное пространство этих государств от альтернативных точек зрения и манипулировать общественным мнением граждан, отмечают аналитики.

Власти Великобритании выделят £18 млн (около $22,5 млн) на борьбу с фейковыми новостями, а также на развитие независимых СМИ на Балканах и в странах Восточной Европы. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, размещённом на сайте британского МИД.

«Сегодня (7 июля) министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант объявит о выделении в течение трёх лет пакета финансирования на сумму £18 млн. Цель этой меры — противодействие распространению дезинформации и фейковых новостей в Восточной Европе, а также укрепление независимых СМИ в западнобалканских странах», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что средства будут выделены по линии Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). В британском внешнеполитическом ведомстве полагают, что финансирование этой программы позволит «поддержать свободу слова и независимое мнение населения Западных Балкан, чтобы стимулировать создание сбалансированного новостного контента объективного характера».

При этом власти Соединённого Королевства указывают, что на борьбу с фейковыми новостями их побудил эпизод с отравлением в 2018 году бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором они обвинили Россию.

«Опираясь на опыт, полученный в результате инцидента в Солсбери, Великобритания стала мировым лидером в сфере борьбы с дезинформацией. Недавно в стране была запущена новая учебная программа с целью тренировки у государственных служащих навыков выявления и противодействия дезинформации, которая также заинтересовала правительства других стран», — поясняет британский МИД.

Ранее власти Соединённого Королевства неоднократно обвиняли российские СМИ в распространении «кремлёвской пропаганды» и «теорий заговора», в частности касательно инцидента с отравлением Скрипалей.

Комментируя сообщение о запуске новой британской программы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT напомнил, что Лондон в прошлом неоднократно вмешивался во внутреннюю политику балканских государств.

«Англичане — известные архитекторы балканской политики. Они, собственно, и заложили основу всех этих конфликтов в регионе перед Первой и Второй мировыми войнами, так же поступают и сейчас. Это их тактика. России об этом говорили сербы и представители других балканских государств», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, если британская сторона действительно будет бороться с дезинформацией, это пойдёт на пользу. Однако речь, по всей видимости, идёт о борьбе исключительно с тем, что мешает Лондону контролировать ситуацию в регионе, отметил Джабаров.

Это не первый случай, когда власти Великобритании выделяют средства на обеспечение деятельности СМИ в других странах. Так, 2 июля стало известно, что £9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых СМИ от Лондона получит Украина. Всего же британское правительство планирует за пять лет потратить £100 млн ($125 млн) «на борьбу с дезинформацией и поддержку независимых СМИ» в Восточной Европе и Центральной Азии.

Финансирование против России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что Великобритания направит финансирование не на борьбу с фейковыми новостями, а на то, чтобы «дезинформировать общество Балканских стран» в нужном для Лондона направлении.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант

Reuters

© Rebecca Naden

По словам собеседника RT, «фактически средства будут потрачены в рамках информационной войны и информационной кампании против Москвы и других противников Соединённого Королевства».

«Это всего лишь небольшая часть средств, выделенных Великобританией, США и другими странами Запада для проведения специальных мероприятий в рамках давления на Россию и другие государства, а также продвижения своей картины мира, которую тщательно формируют в Лондоне и Вашингтоне и стремятся навязать другим народам», — отметил эксперт.

В свою очередь, глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в разговоре с RT заявил, что британскому МИД стоит начать борьбу с фейковыми новостями со своих СМИ.

«Британские политики традиционно любят вмешиваться там, где это возможно. Такие специальные службы, как MI5 и MI6, находятся в подчинении у МИД Соединённого Королевства, поэтому ничего удивительного в этом нет. Англичане влезут и дестабилизируют ситуацию в любой стране, где есть возможность это сделать», — отметил Мартынов.

Конференция по свободе прессы

МИД Великобритании распространил сообщение о выделении средств на борьбу с фейковыми новостями за несколько дней до начала Глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдёт в Лондоне под эгидой ведомства.

В пресс-релизе указывается, что в мероприятии, запланированном на 10—11 июля, примут участие делегации более чем 100 стран и международных организаций, а также свыше тысячи журналистов, преподавателей и активистов.

В ходе конференции британский МИД должен утвердить бывшего председателя Верховного суда Великобритании лорда Дэвида Нойбергера в качестве председателя экспертного юридического комитета по свободе прессы.

«В состав комитета входят ведущие мировые юристы, которые будут работать с правительствами и другими партнёрами, чтобы противодействовать драконовским законам, которые препятствуют свободной работе журналистов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Стоит отметить, что, хотя темой конференции заявлена свобода СМИ, организаторы с самого начала ввели ограничения для ряда журналистов. Так, в аккредитации было отказано RT, о чём в своём Twitter сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. В качестве причины было указано «отсутствие мест».

Нам отказали в аккредитации на 'глобальную конференцию по свободе прессы', которую проводит Британский МИД.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июля 2019 г.

«Нам отказали в аккредитации на «глобальную конференцию по свободе прессы», которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д.», — написала она.

Позднее стало известно, что в аккредитации было также отказано журналисту агентства Sputnik. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал неприемлемой подобную ситуацию, поскольку Лондон обязан соблюдать Хельсинкский акт, который требует от сторон оказывать поддержку иностранным корреспондентам.

Бесконечная борьба

Руководство Великобритании и Евросоюза неоднократно пыталось обвинить Россию в причастности к кампаниям по дезинформации, которые та якобы проводила. Так, в середине июня Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Москва с помощью фейков намеревалась повлиять на результаты выборов в Европарламент.

Кроме того, европейские эксперты напомнили о референдуме о выходе Великобритании из ЕС, на итоги которого, по их мнению, повлияла «распространяемая Москвой дезинформация».

«Проблема дезинформации приобрела глобальное значение во время референдума о выходе Великобритании из состава ЕС и президентских выборов в США 2016 года», — отмечалось в докладе.

globallookpress.com

© Simon Belcher

Комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг, комментируя этот документ, заявил, что у европейских властей есть «сообщения» о вмешательстве со стороны России. При этом он избежал использования слова «доказательства».

«У нас есть достаточно сообщений о случаях дезинформации как от ботов, так и от фейковых аккаунтов из ряда стран — членов ЕС: Польши, Испании, Латвии, Франции, Соединённого Королевства и так далее», — цитирует Кинга газета The Telegraph.

Причём медиарегуляторы в Великобритании, Франции и других странах Европы неоднократно препятствовали деятельности RT, отмечая, что российский канал не является «свободным» СМИ в их понимании.

«Прикармливание» журналистов

Политолог Алексей Мартынов полагает, что за счёт средств, выделенных на борьбу с дезинформацией, британские власти будут «прикармливать» журналистов, поскольку бороться с фейковыми новостями можно, только генерируя другие фейки.

«Для того чтобы работники СМИ создавали фейковые сообщения, нужно перекупить профессионалов», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Владимир Шаповалов отметил, что фактически МИД Британии выделяет деньги на то, чтобы «манипулировать общественным мнением», формируя те или иные идеи, которые будут направлены в нужное для Лондона русло.

«Центральная и Восточная Европа — последнее пространство, которое ещё не полностью зачищено от альтернативных точек зрения. Великобритания и США имеют серьёзное желание навязать Сербии, Черногории, Македонии и остальным странам Западных Балкан свою «правильную» картину мира», — пояснил эксперт.

По словам Шаповалова, с помощью финансовых программ на протяжении многих лет формируется информационный пул пропагандистов, которые выполняют задачи Лондона и Вашингтона.