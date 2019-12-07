«Навязать РФ повышение тарифа в пять раз нельзя»: Медведев объяснил, как Украине договориться с Россией по газу

Украина и Россия не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Напомним, исполнительный директор украинского концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко в ходе прошедших в Вене переговоров с «Газпромом» выразил готовность получить российский газ в счёт погашения задолженности, присуждённой Стокгольмским арбитражем. В Совфеде назвали позицию Витренко нелогичной и выразили уверенность, что условия украинской стороны будут отвергнуты.

Договорённости по продолжению транзита российского газа через Украину в Европу не будет, если Киев не прекратит настаивать на выплате по судебным претензиям. Такое мнение в интервью программе «Вести в субботу» высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: «Знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям». Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал Медведев.

Он добавил, что решение по этому вопросу должно быть обоюдовыгодным. В то же время глава правительства рассказал о вопросе с прямыми поставками российского топлива Украине. Он отметил, что до сведения украинских коллег доведено, что российский газ для них может быть гораздо дешевле, чем они сейчас покупают по реверсу, но нужно договариваться.

«А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон», — пояснил премьер.

По его словам, навязать РФ повышение тарифа на транзит в пять раз нельзя.

«Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз», — подчеркнул Медведев.

Между тем накануне в Вене прошли очередные переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу — на этот раз на корпоративном уровне (ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»).

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о готовности украинской компании рассмотреть получение российского газа в счёт погашения задолженности, присуждённой Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 года. Речь идёт примерно о $2,6 млрд. Кроме того, в Киеве готовы отозвать новые исковые требования при заключении «долгосрочного контракта на транзит» и получении компенсации за якобы невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам.

«Теперь мы готовы возвращаться на трёхсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы», — написал Витренко в Facebook.

Наряду с этим он сообщил о возможном росте цен на топливо для Европы, если транзит топлива через украинскую территорию прекратится с начала 2020 года, а также выразил сомнение, что транзит будет осуществляться без наличия соглашения.

Отметим, что ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию Liga.net сообщил, что компании якобы уже удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд компенсации, что он назвал 45% от общей суммы, которая равняется $4,67 млрд. Однако напомним, что, принимая то решение, Стокгольмский арбитраж учёл встречные требования российского холдинга, обязав в конечном счёте уплатить $2,56 млрд. Между тем это решение пока оспаривается Россией в судебных инстанциях.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что ключевой темой обсуждения является как раз урегулирование судебных разбирательств между сторонами.

«Также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим. В этом случае, конечно, транзит будет сохранён и у нас будут возможности в том числе использовать газотранспортную систему Украины», — добавил глава Минэнерго в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом, по его словам, консультации носят интенсивный характер.

«Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть», — заявил Новак.

Министр энергетики России Александр Новак

Reuters

© Leonhard Foeger

Между тем в пресс-службе «Газпрома» опубликовали пресс-релиз по итогам двусторонних переговоров на экспертном уровне в Вене. В документе говорится, что российский холдинг и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» «обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе».

При этом президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии в очередной раз подчеркнул, что Москва не намерена прекращать транзит сырья через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако вопрос заключается в экономической целесообразности, пояснил российский лидер и выразил надежду, что «Газпром» и «Нафтогаз» смогут прийти к консенсусу, несмотря на «текущие труднореализуемые запросные позиции».

«Мы сейчас, как вы знаете, ведём переговоры с нашими украинскими партнёрами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — цитирует Путина ТАСС.

«Заявления в Facebook — это ни о чём»

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, условия, предложенные украинской стороной, будут отвергнуты из-за их нелогичности.

«Давайте подождём 9 декабря и нормандского формата. Я думаю, в ходе этой встречи, когда состоится беседа Путина с Зеленским тет-а-тет, будут обсуждаться эти вопросы. Я даже не сомневаюсь, что российская сторона примет абсолютно правильное решение», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов обратил внимание на то, что Украина неоднократно указывает на то, что хочет заключения транзитного контракта в соответствии с европейским законодательством. Между тем анбандлинг ещё не осуществлён, а «Нафтогаз» и лично Юрий Витренко выдвигают условия и оценивают перспективы по газовой ситуации после 1 января 2020 года несмотря на то, что этот вопрос будет относиться к сфере деятельности ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

«Более того, это условия, озвученные в официальном письме? Нет, я так понимаю, что ссылка будет идти на Facebook. При этом украинская сторона требовала от «Газпрома» прислать им официальное письмо с перечнем условий. И «Газпром» свою часть условий оформил и направил в Министерство энергетики Украины. Где официальные условия, которые предлагает Украина? Facebook — это ни о чём. В любой момент можно сказать: меня взломали, меня неправильно поняли, я не это имел в виду», — заметил эксперт в беседе с RT.