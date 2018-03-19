Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информацион...
Путин против Януковича: Политологи сравнили результаты выборов в Крыму в 2010 и ...
Совфед готовит заявление по недопуску граждан РФ на участки для голосования на У...
"Сам не понял, а другие виноваты": Джонсон обвинил Россию во "лжи...
Главная / В России

«Навстречу всем вызовам»: как в мире отреагировали на результаты выборов президента России

19 марта 2018, 15:09  •  448 • В России
Мировые лидеры направляют поздравления Владимиру Путину, который, согласно предварительным данным ЦИК, набрал более 76% голосов на выборах президента Российской Федерации. Однако в некоторых странах поставили под сомнение их легитимность — из-за голосования в Крыму. Представители властных кругов РФ подчёркивают, что позиция ряда государств по полуострову никак не повлияет на итоги волеизъявления миллионов россиян. Международные наблюдатели констатируют, что выборы прошли на высоком уровне, открыто и прозрачно.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

Подведение предварительных итогов президентских выборов в России близится к концу. В Центризбиркоме заявили, что в нынешнем году со значительным перевесом победил действующий глава РФ Владимир Путин.

Путина поддержали более 76% избирателей, что является абсолютным рекордом в постсоветской истории страны.

Переизбрание Владимира Путина на пост уже поприветствовали ряд зарубежных лидеров. Однако были и те, кто поставил под сомнение честность проводившегося процесса.

Среди тех, кто поздравил нынешнего главу России с победой на выборах, был председатель КНР Си Цзиньпин. В его телеграмме отмечается, что «в настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнёрства достигли беспрецедентно высокого уровня».

Помимо этого в МИД КНР отметили, что готовятся к будущему визиту российского президента. Предположительно, он может состояться в июне в рамках участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.

Победа Путина говорит об уровне высокого доверия народа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление её авторитета на международной арене», — говорится в его поздравлении.

Приветственные слова высказали и главы Венесуэлы и Кубы — Николас Мадуро и Рауль Кастро. Убедительным результат голосования в России назвал лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа», — следует из послания Алиева.

Президент Молдавии Игорь Додон в своём поздравлении отметил, что сегодня «сильная Россия нужна не только россиянам».

Владимира Путина поздравил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Я поздравляю Вас и граждан РФ с переизбранием, желаю Вам успеха во время нового срока», — отмечается на сайте президента ФРГ.

Поприветствовали победу действующего главы РФ и лидеры других стран: Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси, Армении — Серж Саргсян, Ирана — Хасан Рухани и другие.

Пожелание успехов на следующий период президентства Путину направили лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Достигнутый Вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у Вас есть, всех сложных реформ, которые Вы до сих пор успешно проводили или только намереваетесь проводить. Это говорит о том, что граждане видят в Вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам», — заявила Брнабич.

Никита Белых и Алексей Улюкаев проголосовали на выборах президента

«От западных стран есть поздравления. По телефонным разговорам: сегодня и завтра будет ряд разговоров. То, что поступает по дипканалам... пока я бы не стал говорить, называть отдельные страны, дадим потом обобщающую информацию», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крым всегда был раздражителем для ЕС»

Несмотря на то что пока никто из мировых политиков не поставил под сомнение легитимность прошедших выборов, слова критики в адрес Москвы всё равно звучат. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Масс выразил мнение, что в плане политической конкуренции было не всё гладко.

«Результат выборов в России так же мало нас удивил, как и обстоятельства этих выборов. О честной политической конкуренции по всем пунктам, конечно, нельзя говорить», — цитирует РИА Новости его слова.

Наибольшим же нападкам подверглось голосование в Крыму, результаты которого уже отказались признавать некоторые страны. Среди них предсказуемо выступила Украина. Её глава Пётр Порошенко заявил, что все результаты и явка были фальсификацией и не являются законными. 

Данные голосования в Крыму Порошенко назвал «фальсификацией», а результат выборов — «нарисованным».

«Ни зафиксированная явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные является не чем иным, как фальсификацией», — сказал он в специальном заявлении.

В Петербурге на избирательный участок пришли люди в кольчугах

Позицию Киева поддержали и в Польше. Её министерство иностранных дел уже выпустило замечание, что власти страны протестуют против действий России в Крыму.

«МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведённые властями РФ, не могут считаться законными», — следует из записки.

Ранее в пресс-службе МИД Франции заявили, что республика не намерена признавать проведение выборов президента России в Крыму.

«Флешмоб западных стран «Не признай выборы в Крыму первым» уходит корнями глубоко в историю», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Крым всегда был раздражителем для стран ЕС, особенно после Крымской войны XIX века. Политика Евросоюза в отношении полуострова на сегодняшний день является неким маятником. С одной стороны — непробиваемые европейские политики, с другой — общественность, которая ездит в Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живёт полуостров. Безусловно, мнение Запада на решение миллионов россиян, проголосовавших за Владимира Путина, никак не влияет», — подчеркнул парламентарий.  

«Не видели реальных проблем»

Между тем международные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках на протяжении всего голосования на полуострове, отмечают прозрачность выборного процесса.

«Выборы были прозрачными: Были организованы на высоком уровне, нарушений я не заметил», — рассказал на пресс-конференции в Симферополе немецкий представитель,  глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

Выборы президента в Москве: Мама не говорила "сходи проголосуй"

С ним согласен и наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд. «Нормально, спокойно (прошли выборы. — RT), не видели реальных проблем», — отметил он.

На страницу галереи
Владимир Путин на концерте «Россия. Севастополь. Крым»: «Спасибо вам за результат, вы наша общая команда»

Отметим, что выборы президента России в Крыму проходили впервые с момента его воссоединения с Россией в 2014 году.

Помимо этого в целом о российских выборах положительно высказался член коллегии адвокатов Парижа Эли Хатем, также бывший наблюдателем 18 марта. Он отметил, что все те, кто пытается спекулировать на том, что Владимир Путин в очередной раз стал президентом, должны обратить внимание на Ангелу Меркель. Она, отметил Хатем, должность канцлера занимает четвёртый раз.

«Выборы в России прошли честно и справедливо. И мы обратили внимание на западные СМИ, которые под влиянием каких-либо лобби делают замечания о нечестности выборов. Это не так», — заключил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

448
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 21:24
Боярский, Краско и все-все-все: как голосовали петербургские звезды
19 марта 2018, 13:39
В Туве одна из самых высоких явок в стране, - проголосовали 93,66% избирателей
18 марта 2018, 18:09
Виталий Милонов – о выборах президента России: «Пока баллотироваться не планирую»

Загрузка...
19 марта 2018, 11:54
«Полная поддержка российского народа»: международные наблюдатели об итогах выборов президента РФ
18 марта 2018, 18:09
В Петербурге на избирательный участок пришли люди в кольчугах
19 марта 2018, 13:39
Человек-ракета из Ленобласти: Костюм придумал после послания президента
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.