«Навстречу всем вызовам»: как в мире отреагировали на результаты выборов президента России

Мировые лидеры направляют поздравления Владимиру Путину, который, согласно предварительным данным ЦИК, набрал более 76% голосов на выборах президента Российской Федерации. Однако в некоторых странах поставили под сомнение их легитимность — из-за голосования в Крыму. Представители властных кругов РФ подчёркивают, что позиция ряда государств по полуострову никак не повлияет на итоги волеизъявления миллионов россиян. Международные наблюдатели констатируют, что выборы прошли на высоком уровне, открыто и прозрачно.

Подведение предварительных итогов президентских выборов в России близится к концу. В Центризбиркоме заявили, что в нынешнем году со значительным перевесом победил действующий глава РФ Владимир Путин.

Путина поддержали более 76% избирателей, что является абсолютным рекордом в постсоветской истории страны.

Переизбрание Владимира Путина на пост уже поприветствовали ряд зарубежных лидеров. Однако были и те, кто поставил под сомнение честность проводившегося процесса.

Среди тех, кто поздравил нынешнего главу России с победой на выборах, был председатель КНР Си Цзиньпин. В его телеграмме отмечается, что «в настоящее время китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнёрства достигли беспрецедентно высокого уровня».

Помимо этого в МИД КНР отметили, что готовятся к будущему визиту российского президента. Предположительно, он может состояться в июне в рамках участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.

Победа Путина говорит об уровне высокого доверия народа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление её авторитета на международной арене», — говорится в его поздравлении.

Приветственные слова высказали и главы Венесуэлы и Кубы — Николас Мадуро и Рауль Кастро. Убедительным результат голосования в России назвал лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа», — следует из послания Алиева.

Президент Молдавии Игорь Додон в своём поздравлении отметил, что сегодня «сильная Россия нужна не только россиянам».

Владимира Путина поздравил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Я поздравляю Вас и граждан РФ с переизбранием, желаю Вам успеха во время нового срока», — отмечается на сайте президента ФРГ.

Поприветствовали победу действующего главы РФ и лидеры других стран: Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси, Армении — Серж Саргсян, Ирана — Хасан Рухани и другие.

Пожелание успехов на следующий период президентства Путину направили лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Достигнутый Вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у Вас есть, всех сложных реформ, которые Вы до сих пор успешно проводили или только намереваетесь проводить. Это говорит о том, что граждане видят в Вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам», — заявила Брнабич.

«От западных стран есть поздравления. По телефонным разговорам: сегодня и завтра будет ряд разговоров. То, что поступает по дипканалам... пока я бы не стал говорить, называть отдельные страны, дадим потом обобщающую информацию», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крым всегда был раздражителем для ЕС»

Несмотря на то что пока никто из мировых политиков не поставил под сомнение легитимность прошедших выборов, слова критики в адрес Москвы всё равно звучат. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Масс выразил мнение, что в плане политической конкуренции было не всё гладко.

«Результат выборов в России так же мало нас удивил, как и обстоятельства этих выборов. О честной политической конкуренции по всем пунктам, конечно, нельзя говорить», — цитирует РИА Новости его слова.

Наибольшим же нападкам подверглось голосование в Крыму, результаты которого уже отказались признавать некоторые страны. Среди них предсказуемо выступила Украина. Её глава Пётр Порошенко заявил, что все результаты и явка были фальсификацией и не являются законными.

Данные голосования в Крыму Порошенко назвал «фальсификацией», а результат выборов — «нарисованным».

«Ни зафиксированная явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные является не чем иным, как фальсификацией», — сказал он в специальном заявлении.

Позицию Киева поддержали и в Польше. Её министерство иностранных дел уже выпустило замечание, что власти страны протестуют против действий России в Крыму.

«МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведённые властями РФ, не могут считаться законными», — следует из записки.

Ранее в пресс-службе МИД Франции заявили, что республика не намерена признавать проведение выборов президента России в Крыму.

«Флешмоб западных стран «Не признай выборы в Крыму первым» уходит корнями глубоко в историю», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Крым всегда был раздражителем для стран ЕС, особенно после Крымской войны XIX века. Политика Евросоюза в отношении полуострова на сегодняшний день является неким маятником. С одной стороны — непробиваемые европейские политики, с другой — общественность, которая ездит в Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живёт полуостров. Безусловно, мнение Запада на решение миллионов россиян, проголосовавших за Владимира Путина, никак не влияет», — подчеркнул парламентарий.

«Не видели реальных проблем»

Между тем международные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках на протяжении всего голосования на полуострове, отмечают прозрачность выборного процесса.

«Выборы были прозрачными: Были организованы на высоком уровне, нарушений я не заметил», — рассказал на пресс-конференции в Симферополе немецкий представитель, глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

С ним согласен и наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд. «Нормально, спокойно (прошли выборы. — RT), не видели реальных проблем», — отметил он.

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Отметим, что выборы президента России в Крыму проходили впервые с момента его воссоединения с Россией в 2014 году.

Помимо этого в целом о российских выборах положительно высказался член коллегии адвокатов Парижа Эли Хатем, также бывший наблюдателем 18 марта. Он отметил, что все те, кто пытается спекулировать на том, что Владимир Путин в очередной раз стал президентом, должны обратить внимание на Ангелу Меркель. Она, отметил Хатем, должность канцлера занимает четвёртый раз.

«Выборы в России прошли честно и справедливо. И мы обратили внимание на западные СМИ, которые под влиянием каких-либо лобби делают замечания о нечестности выборов. Это не так», — заключил он.