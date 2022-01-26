«Навсегда изолировать от общества»: Совфед одобрил закон о пожизненном заключении педофилов

Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за повторное сексуальное насилие над несовершеннолетним, а также в случае, если оно было сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением, либо совершено в отношении двоих или более детей. В Совфеде уточнили, что закон поможет навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов и предотвратить подобные трагедии.

Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов. Ранее законоопроект в третьем чтении приняла Государственная дума.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и предполагают усиление наказания за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В соответствии с законом, пожизненное лишение свободы будет грозить за повторное сексуальное насилие над несовершеннолетним, а также в случае, если оно было сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением, либо совершено в отношении двоих или более детей.

«Увеличивается возраст потерпевших: пожизненное лишение свободы может быть назначено за указанные преступления как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, так и в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет», — отметили в Совфеде.

Первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак заявил, что благодаря закону будет возможно навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов. По его словам, цель закона не только в том, чтобы наказать таких преступников, но и в принципе предотвратить подобные трагедии.

«Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребёнка, должен отдавать себе отчёт, что остаток дней он проведет за решеткой. Следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Государство обязано контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены», — пояснил парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала закон актуальным и заметила, что его ждут в обществе. Она также подчеркнула, что серийные преступники-педофилы должны быть пожизненно изолированы от общества.

РИА Новости

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«Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних причиняют несовершеннолетним не только серьёзный физический, но и моральный, психологический вред, так как унижают их честь и достоинство, порой вызывая у потерпевших и психическое расстройство», — подчеркнула сенатор.

По её словам, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, расширение потенциала действующих санкций «позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также поддержала законопроект.

«Любой здравомыслящий человек сегодня на стороне тех сил, которые борются с этим явлением не только на территории России. Мне кажется, преследование их необходимо во всех точках нашей планеты», —рассказала депутат.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других государств по применению химической кастрации для педофилов. Она напомнила о трагедии с убийством пятилетней девочки в Костроме, совершённом при участии педофила-рецидивиста, и назвала недопустимой ситуацию, когда отсидевший за сексуальное преступление мужчина вышел на свободу и снова напал на ребёнка.

«Это уже психически больные люди. И, как вы сказали, это звери, это нелюди. Конечно, их нужно изолировать от общества», — заключила Матвиенко.

Напомним, в начале января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Через некоторое время тело ребёнка было обнаружено в комнате одного из городских общежитий. Как сообщали в СК, задержанные мужчины признались в убийстве ребёнка.

Один из них — 45-летний мужчина — в 2017 году был судим за половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия, а также незаконное распространение порнографических материалов. В марте 2021 года он освободился из мест лишения свободы.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты обсуждают возможность ужесточить наказание для педофилов-рецидивистов, в частности, приостановить течение срока давности за такие преступления до совершеннолетия пострадавшего ребёнка, а также отправлять осуждённых за педофилию на тяжёлые работы.

И. о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева сообщила, что ведомство поддерживает предложение об отмене срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребёнка, который стал жертвой насилия.

«Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет. Почему это происходит? Потому что человек может самостоятельно прийти и подать заявление в органы полиции, СК, и уже не нужен опекун», — сказала она.