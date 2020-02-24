Навожу и порчу

Опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные на территории Сирии российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) серьёзно повредили два американских истребителя пятого поколения – F-22 и F-35. В результате энергетического воздействия на самолёты их пилоты потеряли ориентацию и с огромным трудом вернулись на базу. Также были выявлены серьёзные нарушения в работе некоторых электронных компонентов.

Сюжет: Армия

«Наша Версия» разбиралась, какое вооружение российские военные испытали в Сирии.

Оборудование РЭБ – одна из наиболее засекреченных сфер военной техники. Как правило, не известны ни характеристики устройств, ни даже их приблизительные данные, а параметры работы раскрываются лишь частично и не дают представления о возможности систем.

Дали покрасоваться

С началом операции Российской армии в Сирии было объявлено, что на территории воюющей республики используются системы подавления навигации, которые борются с сигналами GPS. Первоначальной их задачей была борьба с беспилотниками, которые приноровились использовать террористы. Однако позже появилась информация, что в Сирии уже длительное время применяются системы борьбы с различными радиолокационными средствами разведки и наведения высокоточного оружия, которых у террористов быть не может. В частности, речь шла о станции РЭБ «Красуха-4», которая может эффективно подавлять сигнал всех нынешних радиолокационных станций и глушить каналы управления, а также накрывать системы локации противника на расстоянии более 200 километров. Судя по всему, именно результат работы «Красухи» и был продемонстрирован американцам, вследствие чего пилот истребителя пятого поколения вынужден был работать вслепую, а современный самолёт превратился в кусок бесполезного железа.

«Красуха-4» относится к мощным системам с обширной зоной подавления сигналов. К такой же категории относится и работающая с ней в паре система «Москва-1». Этот комплекс радиотехнической разведки собирает информацию о наземных и воздушных источниках электромагнитного излучения противника в радиусе 400 километров. Полученная информация передаётся на комплекс «Красуха-4», оборудование которого создаёт необходимые импульсные отклики на сигналы противника.

Также есть возможность задействовать мощные спуфинговые системы, которые посылают ложные сигналы псевдо-GPS, в сотни раз более сильные, чем настоящие, уводя таким образом вражеские навигационные системы на десятки километров в сторону. Есть и жёсткий вариант: не только сигналы подавляются, но также выводится из строя аппаратура, их генерирующая или принимающая.

Мобильный комплекс «Красуха-4», который был доставлен на российскую базу в Сирии, очень долго не проявлял себя. Возможно, это объяснялось желанием скрыть истинные возможности комплекса. До его применения долгое время существовали подозрения, что его возможности не столь велики и не соответствуют заявленным характеристикам. Приводились доводы, что «классическая» радиоэлектронная борьба предполагает «грубое воздействие» на источники сигналов противника при помощи высокоэнергетического воздействия – глушения. Однако мощность радиоэлектронного излучения уменьшается по мере удаления от излучающей антенны обратно пропорционально квадрату расстояния. Возможно, чтобы решить это вопрос, и были применены новые технические решения. Остаётся, правда, вопрос, для чего американцам дали понять, на что способна «Красуха», – наверняка им очень хотелось это выяснить, отчего полёт истребителя вполне мог быть этаким вызовом огня на себя. Может быть, сведения о возможностях «Красухи» признали не такими уж секретными, а может быть, их продемонстрировали не в полной мере?

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Рэбное место

Последнее предположение вполне обоснованно. Ранее не раз появлялась информация о том, что Россия усиливает свои силы РЭБ в Сирии. В том числе возникла версия: мол, «Красуха» – это далеко не всё, что имеется у Российской армии. Например, эксперты говорят, что в Сирии, возможно, прошёл испытания даже сверхсекретный комплекс «Самарканд», назначение которого до сих пор не раскрывается.

Также появлялись сообщения о постановке на дежурство автоматизированной станции помех Р-330Ж «Житель». Она заточена на подавление станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации. И именно про эти помехи в Сирии уже не раз сообщали американские военные.

Сообщалось и о переправке в Сирию мобильных комплексов подавления бортовых радиоэлектронных систем любых летательных аппаратов «Дивноморье». Эта система создаёт нечто вроде купола, закрывающего обороняемые объекты даже от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения типа Е-3 AWACS и спутников.

Нельзя исключать и то, что в Хмеймиме работает и испытывается в боевых условиях новейшая система радиоподавления «Поле-21». Она предназначена для защиты объектов от крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотников, подавляет сигналы для их навигации и наведения на цель от систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Проще говоря, от всех имеющихся. И главное – она настолько компактна, что вполне может быть скрыто «посажена» на вышку сотовой связи.

Наконец, говорилось и о переброске в Хмеймим вертолётов Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ».

Воздействие различными типами излучения на авиа­технику происходит уже не первый раз. Например, израильские лётчики периодически заявляли, что сталкиваются со сбоями сигнала GPS. По их мнению, им противодействует комплекс «Москва». Также не раз появлялись сообщения о том, что периодически в разных районах Сирии переставали работать радиолокационные системы, системы связи и управления, навигации, локации, передачи данных. Кроме того, по некоторым данным, в результате электронной атаки была выведена из строя американская летающая батарея непосредственной поддержки подразделений Сухопутных войск на поле боя – самолёт АС-130, оснащённый несколькими пушками. Тут стоит напомнить, что ещё в 2018 году Россию обвинили в причастности к атакам на системы GPS на севере Финляндии и в Норвегии, которые якобы имели место в период активной фазы учений НАТО Trident Juncture. Финские власти заявляли, что во время учений, проходивших с 25 октября по 7 ноября, были зафиксированы атаки на системы навигации, что осложнило работу военной техники и гражданской авиации. В общем, «стрельба» из систем РЭБ по чужой технике – это уже обыденность.

Западные специалисты считают, что российские военные вложили значительные средства в системы РЭБ. Достижения России здесь опираются на множество проведённых в стране научно-исследовательских работ. Часть из них завершилась получением готовых изделий, принятых на вооружение. И эта часть очень значительна – речь идёт о полутора десятках комплексов, поступивших в армию в этом десятилетии: «Борисоглебск-2», «Алургит», «Ртуть-БМ», «Инфауна», «Красуха-4», «Москва-1», «Пародист», «Лорандит-М», «Леер-3», «Лесочек», «Магний-РЭБ», «Поле-21», «Хибины», «Витебск», «Рычаг-АБ». Среди них комплексы локального действия, защищающие летательные аппараты, корабли и живую силу на ограниченной площади, а также нейтрализующие взрыватели боеприпасов. Также современные российские средства обнаружения и цифровой обработки позволяют получать точную копию сигналов противника. При этом в ответ посылается аналогичный сигнал, в котором, однако, изменены важнейшие параметры. Такое противодействие получило название «неэнергетические помехи».

В то же время ряд экспертов довольно скептически относятся к возможностям комплексов РЭБ. Как заявляется, это хоть и мощное, но довольно неизбирательное оружие, отчего производимые им эффекты способны навредить российским системам связи и авиации. Однако история с выводом из строя аппаратуры двух американских истребителей, считающихся самыми совершенными, многих переубедила. Кроме того, в последнее время большое число беспилотников, которые атакуют российскую базу Хмеймим, нейтрализуются именно системами РЭБ.