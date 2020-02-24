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Навожу и порчу
24 февраля 2020, 12:09 • 248 • Аналитика
Опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные на территории Сирии российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) серьёзно повредили два американских истребителя пятого поколения – F-22 и F-35. В результате энергетического воздействия на самолёты их пилоты потеряли ориентацию и с огромным трудом вернулись на базу. Также были выявлены серьёзные нарушения в работе некоторых электронных компонентов.
Сюжет: Армия
«Наша Версия» разбиралась, какое вооружение российские военные испытали в Сирии.
Оборудование РЭБ – одна из наиболее засекреченных сфер военной техники. Как правило, не известны ни характеристики устройств, ни даже их приблизительные данные, а параметры работы раскрываются лишь частично и не дают представления о возможности систем.
Дали покрасоваться
С началом операции Российской армии в Сирии было объявлено, что на территории воюющей республики используются системы подавления навигации, которые борются с сигналами GPS. Первоначальной их задачей была борьба с беспилотниками, которые приноровились использовать террористы. Однако позже появилась информация, что в Сирии уже длительное время применяются системы борьбы с различными радиолокационными средствами разведки и наведения высокоточного оружия, которых у террористов быть не может. В частности, речь шла о станции РЭБ «Красуха-4», которая может эффективно подавлять сигнал всех нынешних радиолокационных станций и глушить каналы управления, а также накрывать системы локации противника на расстоянии более 200 километров. Судя по всему, именно результат работы «Красухи» и был продемонстрирован американцам, вследствие чего пилот истребителя пятого поколения вынужден был работать вслепую, а современный самолёт превратился в кусок бесполезного железа.
«Красуха-4» относится к мощным системам с обширной зоной подавления сигналов. К такой же категории относится и работающая с ней в паре система «Москва-1». Этот комплекс радиотехнической разведки собирает информацию о наземных и воздушных источниках электромагнитного излучения противника в радиусе 400 километров. Полученная информация передаётся на комплекс «Красуха-4», оборудование которого создаёт необходимые импульсные отклики на сигналы противника.
Также есть возможность задействовать мощные спуфинговые системы, которые посылают ложные сигналы псевдо-GPS, в сотни раз более сильные, чем настоящие, уводя таким образом вражеские навигационные системы на десятки километров в сторону. Есть и жёсткий вариант: не только сигналы подавляются, но также выводится из строя аппаратура, их генерирующая или принимающая.
Мобильный комплекс «Красуха-4», который был доставлен на российскую базу в Сирии, очень долго не проявлял себя. Возможно, это объяснялось желанием скрыть истинные возможности комплекса. До его применения долгое время существовали подозрения, что его возможности не столь велики и не соответствуют заявленным характеристикам. Приводились доводы, что «классическая» радиоэлектронная борьба предполагает «грубое воздействие» на источники сигналов противника при помощи высокоэнергетического воздействия – глушения. Однако мощность радиоэлектронного излучения уменьшается по мере удаления от излучающей антенны обратно пропорционально квадрату расстояния. Возможно, чтобы решить это вопрос, и были применены новые технические решения. Остаётся, правда, вопрос, для чего американцам дали понять, на что способна «Красуха», – наверняка им очень хотелось это выяснить, отчего полёт истребителя вполне мог быть этаким вызовом огня на себя. Может быть, сведения о возможностях «Красухи» признали не такими уж секретными, а может быть, их продемонстрировали не в полной мере?
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Рэбное место
Последнее предположение вполне обоснованно. Ранее не раз появлялась информация о том, что Россия усиливает свои силы РЭБ в Сирии. В том числе возникла версия: мол, «Красуха» – это далеко не всё, что имеется у Российской армии. Например, эксперты говорят, что в Сирии, возможно, прошёл испытания даже сверхсекретный комплекс «Самарканд», назначение которого до сих пор не раскрывается.
Также появлялись сообщения о постановке на дежурство автоматизированной станции помех Р-330Ж «Житель». Она заточена на подавление станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации. И именно про эти помехи в Сирии уже не раз сообщали американские военные.
Сообщалось и о переправке в Сирию мобильных комплексов подавления бортовых радиоэлектронных систем любых летательных аппаратов «Дивноморье». Эта система создаёт нечто вроде купола, закрывающего обороняемые объекты даже от самолётов дальнего радиолокационного обнаружения типа Е-3 AWACS и спутников.
Нельзя исключать и то, что в Хмеймиме работает и испытывается в боевых условиях новейшая система радиоподавления «Поле-21». Она предназначена для защиты объектов от крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотников, подавляет сигналы для их навигации и наведения на цель от систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Проще говоря, от всех имеющихся. И главное – она настолько компактна, что вполне может быть скрыто «посажена» на вышку сотовой связи.
Наконец, говорилось и о переброске в Хмеймим вертолётов Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ».
Воздействие различными типами излучения на авиатехнику происходит уже не первый раз. Например, израильские лётчики периодически заявляли, что сталкиваются со сбоями сигнала GPS. По их мнению, им противодействует комплекс «Москва». Также не раз появлялись сообщения о том, что периодически в разных районах Сирии переставали работать радиолокационные системы, системы связи и управления, навигации, локации, передачи данных. Кроме того, по некоторым данным, в результате электронной атаки была выведена из строя американская летающая батарея непосредственной поддержки подразделений Сухопутных войск на поле боя – самолёт АС-130, оснащённый несколькими пушками. Тут стоит напомнить, что ещё в 2018 году Россию обвинили в причастности к атакам на системы GPS на севере Финляндии и в Норвегии, которые якобы имели место в период активной фазы учений НАТО Trident Juncture. Финские власти заявляли, что во время учений, проходивших с 25 октября по 7 ноября, были зафиксированы атаки на системы навигации, что осложнило работу военной техники и гражданской авиации. В общем, «стрельба» из систем РЭБ по чужой технике – это уже обыденность.
Западные специалисты считают, что российские военные вложили значительные средства в системы РЭБ. Достижения России здесь опираются на множество проведённых в стране научно-исследовательских работ. Часть из них завершилась получением готовых изделий, принятых на вооружение. И эта часть очень значительна – речь идёт о полутора десятках комплексов, поступивших в армию в этом десятилетии: «Борисоглебск-2», «Алургит», «Ртуть-БМ», «Инфауна», «Красуха-4», «Москва-1», «Пародист», «Лорандит-М», «Леер-3», «Лесочек», «Магний-РЭБ», «Поле-21», «Хибины», «Витебск», «Рычаг-АБ». Среди них комплексы локального действия, защищающие летательные аппараты, корабли и живую силу на ограниченной площади, а также нейтрализующие взрыватели боеприпасов. Также современные российские средства обнаружения и цифровой обработки позволяют получать точную копию сигналов противника. При этом в ответ посылается аналогичный сигнал, в котором, однако, изменены важнейшие параметры. Такое противодействие получило название «неэнергетические помехи».
В то же время ряд экспертов довольно скептически относятся к возможностям комплексов РЭБ. Как заявляется, это хоть и мощное, но довольно неизбирательное оружие, отчего производимые им эффекты способны навредить российским системам связи и авиации. Однако история с выводом из строя аппаратуры двух американских истребителей, считающихся самыми совершенными, многих переубедила. Кроме того, в последнее время большое число беспилотников, которые атакуют российскую базу Хмеймим, нейтрализуются именно системами РЭБ.
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