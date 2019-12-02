Наворовала на 10 тысяч евро: Курьер почтовой службы украла более ста посылок

Женщина, по её собственным словам, забирала себе посылки, если получателя не оказывалось дома. При этом предпочитала брать те пакеты, в которых была косметика, одежда или мобильные телефоны. Часть содержимого почтальонша оставляла себе, остальное перепродавала.

Полиция подозревает, что курьер успела "поработать" и в других почтовых службах. Ведётся расследование, сообщает Spiegel.