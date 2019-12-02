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Наворовала на 10 тысяч евро: Курьер почтовой службы украла более ста посылок
02 декабря 2019, 22:09 • 98 • В мире
46-летняя женщина из Вальдсхут-Тингена (Баден-Вюртемберг, Германия), трудившаяся курьером в службе доставки, стала фигуранткой уголовного дела: в её доме полиция обнаружила более 130 украденных посылок. Общий ущерб составил более 10 000 евро.
Женщина, по её собственным словам, забирала себе посылки, если получателя не оказывалось дома. При этом предпочитала брать те пакеты, в которых была косметика, одежда или мобильные телефоны. Часть содержимого почтальонша оставляла себе, остальное перепродавала.
Полиция подозревает, что курьер успела "поработать" и в других почтовых службах. Ведётся расследование, сообщает Spiegel.
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