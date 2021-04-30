Навоевались. Немецкий журналист рассказал, как НАТО боится России

Немецкий обозреватель пригласил Россию вторгнуться в Польшу. Потому что ни Германия, ни НАТО на помощь ей не придут. Конечно, на некоторые глупости и отвечать смешно. Но что делать, когда эти глупости охватывают целый континент?

Даже если предположить, что Россия вторгнется в Прибалтику, нет никаких шансов, что Германия присоединится к военному ответу НАТО. Да и с другими европейскими странами это сомнительно.

Пощекотать нервы себе и читателям нацелилось германское издание Handelsblatt. Оно устами некоего Вольфганга Мюнхау (Wolfgang Münchau) попыталось расписать перспективы того, что будет, если Россия вторгнется в так называемый "Сувалкский коридор".

О чём идёт речь?

Известно: после распада Советского Союза Калининградская область России осталась за пределами основной территории страны. Конечно, и область – тоже основная территория, но всё же для таких образований существует понятие "эксклав".

Понятно, что с эксклавом много мороки. Ведь проход-проезд туда осуществляется по иностранной территории. Даже если это держава дружественная, всё равно проблемы возникают. Вон, только что два члена ОДКБ чуть войнушку не начали как раз вокруг эксклавной территории. А если оная вообще враждебными государствами окружена? Как раз как Калининградская область двумя членами НАТО – Польшей и Литвою. Случись какое обострение отношений – и?

Зачем нам Сувалкский коридор?

Так что Вольфганг Мюнхау правильно вспомнил про так называемый Данцигский коридор, возникший после Первой мировой войны. Тогда страны-победительницы так здорово обеспечили опекаемой своей Польше выход к морю, что её территория отделила немецкую Восточную Пруссию от основной части Германии. Результат не замедлил явиться: двадцать лет Польша являла немцам в этом месте свой гиеновидный, по определению Черчилля, характер, так что когда Германия окрепла, именно Данцигский коридор послужил одним из важнейших поводов Второй мировой войны.

Доступ в Калининградскую область для русских лежит через Литву. Но если завтра штаб-квартира НАТО по приказу США распорядится закрыть этот коридор – в рамках миролюбивых санкций, например, ничего личного! – то чего следует ждать от давно окрепшей России?

Ну а дальше и начинается та глупость, с коей завязался этот разговор. "После Второй мировой войны Кёнигсберг был аннексирован Советским Союзом и переименован в честь большевистского революционера в Калининград, - пишет Вольфганг Мюнхау. - Сегодня и этот город отделён от основной территории страны участком земли, известным как Сувалкский коридор. Это полоска равнины длиной 65 километров вдоль польско-литовской границы, названная по польскому городу Сувалки, находящемуся к югу".

И страшилка:

Сувалкский коридор может стать ещё одним источником геополитической напряжённости. Ведь на северо-южном направлении он отделяет Калининград от Белоруссии, а на восточно-западном направлении это единственный сухопутный путь между прибалтийскими странами и остальным ЕС.

Как-то сразу вспомнился Есенин: "Милый, милый, смешной дуралей!..". Ну куда ты, Вольфганг, несёшься? Посмотри на карту. По Сувалкскому коридору до Калининграда можно добраться не от "основной территории страны", а только из Белоруссии. И, значит, чтобы по нему пройти войсками, то есть совершить вооружённое вторжение в Польшу, нужно сперва убедить Белоруссию вступить против этой самой Польши в войну на стороне России.

Нет, что в случае войны русская армия просто неизбывными законами стратегии обязана будет установить сухопутную связь с Калининградской областью и размещёнными там силами. Но Бога ради! – зачем идти через Белоруссию и Польшу? Это ж 700 км пути, а с дорожными извивами – все 800! А потом у Белостока придётся проходить через польские военные заслоны. И хоть не так давно польские военные на собственных командно-штабных учениях твёрдо убедились, что в случае войны их армия продержится против Росси не дольше пяти дней, - это всё же 5 дней потери темпа, и это всё 70 тысяч только сухопутных жолнежей. Зачем русской армии лишние потери времени и людей, когда есть прекрасное операционное направление Остров – Резекне – Даугавпилс – Каунас – Советск протяжённостью чуть больше 500 км? И подавить по пути нужно будет всего 5,5 тыс отвратительно боеспособных латвийских вояк и 10 тысяч чуть более готовых литовских. И это мы про все их вооружённые силы говорим – а уж сколь их, бедных, под непосредственное огневое воздействие попадут, их штабы, поди, и сами не знают.

И никого не защитила…

Тут, правда, возникает существенное возражение: но там же стоят и войска НАТО! В смысле – других стран НАТО.

Ну, во-первых, батальонная тактическая группа, да хотя бы и две, на одну республичку –это несерьёзно против 400 тысяч войск только Западного военного округа. Во-вторых, в самом НАТО по собственным штабным планам всей Прибалтике на жизнь отводится не более 60 часов. Больше, считается, тамошние армии не продержатся даже вкупе с БТГ из Канады, Великобритании, Германии и тремя ротами воздушных десантников США. А между тем, планы развёртывания войск НАТО предусматривают срок не менее 30 дней!

Ну и в-третьих, тут опять вклинивается господин Мюнхау:

Было бы наивно думать, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику.

В общем, поэтические ассоциации уместно продолжит строка из стихотворения Александра Кочеткова:

И никого не защитила рука, зовущая вдали…

Вообще Вольфганг, хоть и повторил глупую общеевропейскую страшилку про Сувалкский коридор, на слово всё же оказался парнем метким. Вот что он, в частности, подчеркнул в своей статье:

Многие западные комментаторы вздохнули с облегчением, когда Путин в своем послании к Федеральному собранию обошёлся без ошеломительных дипломатических заявлений.

То есть они боятся! Они творят и выдумывают гадости по отношению к России, но в глубине мозга всё прекрасно понимают! И боятся, что однажды всё же договорятся до такого, что Путин возьмёт дубинку в руки. И ждут с замиранием сердца – на этот раз? или в следующий?

Ну и кто с таким въевшимся в подкорку страхом пойдёт воевать с Россий? Да за Польшу? Да немцы?

Да не смешите!

Сам-то Мюнхау по этому поводу ещё и экономические причины вспоминает:

Чем больше Германия и другие страны ЕС будут зависеть от российского газа и российских вакцин, тем меньше они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией.

По тону судя, старина Вльфганг нешуточно страдает по этому поводу. Но сделать ничего не может, а потому лишь вздыхает: "Думаю, мы уже давно перешагнули рубеж, когда это было возможно политически". И отмечает: "Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме".

Это точно. Вот только очень верно отметил один из комментаторов статьи на портале ИноСМИ.Ru, где она опубликована:

Немецкое понимание мира как всегда примитивно и ограниченно.

Потому что все рассуждения данного Мюнхау из той области, о коей говорят: "сферический конь в вакууме". Ибо первый практический вопрос возникает сразу: а зачем русской армии прорываться к Калининграду через Польшу, если на Калининградскую область никто не нападает? Вот из каких таких тактических, оперативных или стратегических соображений? Чтобы просто напасть на Польшу, никакого Сувалкского коридора не нужно. Чтобы принудить Литву к пропуску русских поездов и самолётов, буде та решит сэволюционировать в полные гиены вроде предвоенной Польши же – также есть прямой путь для этого.

А если случится нападение Польши или даже всего блока НАТО на Калининградскую область – каковые хотелки в Европе регулярно высказываются, - то и тут никакого вторжения через Сувалки не нужно. Калининградская группировка войск самодостаточна для пограничной обороны в случае ограниченного конфликта. Причём активной, с выходом на рубеж Гданьска и Каунаса. А если дело зайдёт до полноценной войны с Западом, то тут и вовсе всё просто. Улыбчивые "Искандеры" уступят роль мрачным "Ярсам" – и на ближайшие лет двести в Европе претендовать на Калининградскую область будут только голодные оборвыши с котелками в руках. Будут стекаться к солдатским кухням, как в Берлине в 1945 году.

Дополни свою статью, Вольфганг: это ещё одна причина, по которой нет совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России.