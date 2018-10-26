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Наводнение на Кубани: шесть человек стали жертвами стихии в Краснодарском крае

26 октября 2018, 15:54  •  112 • В России
В Краснодарском крае в результате обильных дождей и схода селевых потоков погибли шесть человек, ещё 13 жителей региона госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Из-за наводнения региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в городе Сочи. В результате разгула стихии на Кубани подтоплены более 2 тыс. домов, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Селевым потоком также был повреждён нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1. Власти края ведут восстановительные работы, в течение дня 26 октября планируется полностью обеспечить электроснабжение Сочи и Туапсинского района.
 
globallookpress.com © cataclysm_of_nature/instagram.com
 

Шесть человек погибли в результате сильных дождей и схода селя в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«При проведении поисковых работ обнаружены шесть человек, они погибли», — сообщили в МЧС. В настоящее время госпитализированы двое пострадавших, судьба одного человек остаётся неизвестной.

В свою очередь в Минздраве региона отметили, что в связи с обильными ливнями и подтоплениями в Краснодарском крае госпитализированы 13 человек.

«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них 11 детей, две беременные женщины. Госпитализированы 13 человек», —  говорится в сообщении регионального Минздрава.

В связи с гибелью людей в Краснодарском крае СК возбудил уголовное дело.

«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, одной из жертв стихии стала 71-летняя жительница села Кривенковское Туапсинского района. Там же спасатели обнаружили тело 81-летнего мужчины.

В настоящее время следователи продолжают поиски мужчины и 67-летней женщины, которых унесло потоком воды в водосточную яму.

«Также следователи выехали на места происшествий по сообщениям об обнаружении тел трёх человек в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске. По данным фактам следственными органами СК России по Краснодарскому краю организованы доследственные проверки. Устанавливаются причины смерти граждан», — уточнили в СК.

Разгул стихии

Накануне власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в трёх районах на юге Краснодарского края из-за продолжающихся в регионе обильных дождей и вызванных ими разрушений.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — сообщается в распоряжении губернатора края Вениамина Кондратьева.

По информации экстренных служб региона, в результате осадков подтоплены более 2,3 тыс. домов и строений, разрушен участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, а также заблокировано железнодорожное сообщение. Кроме того, в нескольких населённых пунктах нарушено газовое и энергетическое снабжение, без воды остался город Туапсе с населением более 60 тыс. человек.

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По данным РИА Новости, в Туапсинском районе и в городе Сочи из-за обильных осадков и схода селевых потоков задерживается движение 36 поездов с более чем 9 тыс. пассажиров. Прорабатывается вопрос доставки пассажиров самолётами из аэропорта Адлера в Москву и Санкт-Петербург.

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Ещё более 80 поездов отменены в связи с последствиями ливней в Краснодарском крае.

Из-за сильных дождей в ночь с 25 на 26 октября в районе посёлка Греческий Туапсинского района на участке воздушного перехода магистрального нефтепровода Тихорецк — Туапсе-1 был повреждён трубопровод.

«По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — сообщили в АО «Черномортранснефть».

К работам по ликвидации последствий попадания нефти в водные акватории в оперативном порядке приступили сотрудники аварийно-ремонтных служб. Остановлена транспортировка нефти.

Также из-за ухудшившихся погодных условий был повреждён железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный в Туапсинском районе.

Восстановление инфраструктуры

Как сообщается на сайте Минэнерго РФ, к утру пятницы 26 октября энергетики частично восстановили прерванное электроснабжение большинства населённых пунктов в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края и городе-курорте Сочи.

«Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в Туапсинском и Апшеронском районах, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах города Сочи (около 11 тыс. 100 человек), в том числе в зоне ответственности АО «НЭСК-электросети» — около 4 тыс. 100 человек, а также один социально значимый объект», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что 26 октября в Сочи и Туапсинском районе планируется полностью восстановить электроснабжение. Отмечается, что в общей сложности для ликвидации последствий непогоды были мобилизованы 80 бригад, в составе которых 320 энергетиков, а также 120 единиц техники.

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Продолжается восстановление и транспортного сообщения региона. Так, удалось возобновить транспортный проезд по мосту через реку Цыпка в Туапсинском районе. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своём Twitter.

❗️Транспортное сообщение через реку Цыпка восстановлено. pic.twitter.com/9OVpDhrnFa

— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 26 октября 2018 г.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в Туапсинском районе сейчас проводятся работы по отсыпке на месте размыва моста через ручей Агой для восстановления проезда к аулу Агуй-Шапсуг. Кроме того, в Лазаревском районе удалось восстановить сообщение с тремя из пяти горных аулов.

Кроме того, Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае.

«Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае стабильная, неудовлетворительных проб питьевой воды и продуктов питания нет.

«Ситуация остаётся на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — добавили в ведомстве.

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