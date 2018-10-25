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«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней
25 октября 2018, 13:54 • 188 • В России
Два человека погибли, трое пострадали в зоне подтопления на Кубани, где накануне прошли сильные дожди. Тысячи местных жителей остались без света. В регион выехал глава МЧС Евгений Зиничев. Как подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за непогоды спецтехника не может добраться до разрушенных объектов инфраструктуры. Жители наиболее пострадавших в результате стихии населённых пунктов рассказали RT, что происходит в зоне подтопления.
globallookpress.com © cataclysm_of_nature/ instagram
В результате сильнейших ливней в Краснодарском крае погибли два человека, по меньшей мере три пострадали. Около 10 тыс. человек остались без света, прекращена подача питьевой воды в два дома в Туапсе из-за аварии на магистральном водопроводе. При этом жители наиболее пострадавших районов эвакуируют спасатели.
Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, ситуация осложняется тем, что из-за непогоды спецтехника не может добраться до разрушенных объектов инфраструктуры в Туапсинском районе, который пострадал сильнее всего.
Всего накануне было подтоплено более 25 населённых пунктов в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах Кубани.
Как рассказал RT житель Лазаревского Даниил, дожди в регионе не прекращаются.
«Наводнение, дождь не прекращается. С гор (вода. — RT) стекает по дорожкам узким. Реки дождевые выносят грязь, камни, бревна на дороги. Но это не сильно. Больше у нас пострадали железнодорожный мост в районе санатория «Дружба», смыло автомобильный мост в посёлке Макапсе, точнее, подъезд к мосту. Вокруг Лазаревского у нас есть аулы, по дорогам к ним мост смыло в Красноалександровске и в Алексеевке тоже», — отметил мужчина.
Кроме того, по его словам, в Лазаревском наблюдается ажиотаж на автозаправках: «Машину заправить не подъедешь, метров 300 очередь».
Житель посёлка Агой в окрестностях Туапсе Павел Маринин в комментарии RT отметил, что в районе введено чрезвычайное положение.
«Школы, садики не работают, водоканал в воде, воды нет, электричество отключено местами частично. Вообще район пострадал сильно. Несколько мостов смыло. Несколько домов смыло», — сказал Маринин.
Мужчина видел, как по улицам буквально плыли автомобили. Он рассказал, что ночью по посёлку прошло предупреждение, что дожди могут продолжиться.
«Сейчас по всему городу ездят машины МЧС, полиция с мигалками. Только что снова был ливень. По району связи нет, там , где дома посмывало, мобильная связь вообще не работает», — заявил местный житель.
В городе Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края эвакуировали с крыши дома на катамаране двоих детей.
На Кубань вылетела оперативная группа МЧС
Глава МЧС России Евгений Зиничев находится в командировке в Краснодарском крае.
Глава МЧС также провёл совещание, в ходе которого ему доложили об оперативной обстановке в пострадавших от стихии районах и мерах по восстановлению инфраструктуры.
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«По решению главы чрезвычайного ведомства МЧС России приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства», — добавили в МЧС.
Зиничев подчеркнул важность оперативного решения вопросов восстановления транспортного сообщения, в том числе железнодорожного. Также, как сообщалось ранее, прервано движение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, повреждён участок моста через реку Макопсе длиной около 20 метров.
Ситуация на железной дороге
Из-за схода селей нарушено железнодорожное сообщение на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривенковское Туапсинского района.
По состоянию на 12:00 мск в результате наводнения задерживается 31 пассажирский поезд.
Как сообщалось ранее, пассажиры обеспечены питанием и бутилированной водой. Группа детей, которая возвращалась с отдыха, размещена на территории лагеря «Орлёнок». При этом между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, курсируют 35 автобусов.
Движение поездов в Краснодарском крае будет восстановлено в течение трёх суток. Глава РЖД Олег Белозёров возглавил работу оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.
Ликвидация последствий
Спасатели предпринимают всё возможное для ликвидации последствий ЧС.
В Краснодарский край направлена помощь из соседних районов. Приводится в готовность расчёт сил Донского спасательного центра — 100 специалистов, 27 единиц техники, а так же вертолёт Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.
Напомним, во вторник, 23 октября, МЧС России объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае. В среду на Кубань пришёл мощный циклон, начался сильнейший ливень. Так, в Туапсе за шесть часов выпало 116 мм осадков. В четверг значительного улучшения погодных условий не произошло, однако, по прогнозам синоптиков, в скором времени осадки прекратятся. По данным Росгидрометцентра, в пятницу в Туапсе ожидается дождь, облачно с прояснениями, в субботу — небольшие осадки, а в воскресенье — солнечно.
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