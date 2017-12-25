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«Навести мосты»: как Россия собирается помирить суннитов и шиитов

25 декабря 2017, 22:09  •  73 • В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необходимым провести общеисламскую конференцию для примирения суннитов и шиитов. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу RT. По словам Лаврова, это могло бы способствовать налаживанию отношений между Ираном и Саудовской Аравией — двумя крупнейшими оппонентами на Ближнем Востоке. Каковы перспективы мирной инициативы Москвы — в материале RT.
 
© Пресс-служба МИД РФ
 

Решение текущих проблем в мусульманском мире должно осуществляться через механизмы диалога и «примирения шиитов и суннитов в рамках общеисламской солидарности», считает Сергей Лавров.

«Мы давно говорили о том, что пора провести очередную Амманскую конференцию и принять декларацию, которая провозгласит единство всех мусульман», — заявил в интервью RT министр иностранных дел России.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это помогло бы «навести мосты между главными протагонистами в регионе — Саудовской Аравией и Ираном».

Амманская декларация

В 2005 году (4—6 июля) в столице Иордании Аммане прошла Международная мусульманская конференция, на которой была принята декларация мусульманских лидеров, представляющих главные направления суннизма и шиизма. Она подтвердила приверженность мусульман принципу мирного сосуществования различных религиозно-философских школ.

Например, было определено, кого считать мусульманином. Вопрос не праздный, учитывая наличие разнообразных течений и сект, называющих себя исламскими, а также отсутствие институтов церковной иерархии в исламе. 

С точки зрения подписантов Амманской декларации, мусульманами, безусловно, являются приверженцы восьми мазхабов (правовых школ) в исламе. Чётырёх суннитских: ханафитского, маликитского, шафиитского и ханбалитского, двух шиитских: джафаритского и зейдитского, и двух особых школ — ибадитской (господствующей в современном Омане) и захиритской.  

Также декларация подчёркивала, что считает и салафитов, и приверженцев мистического направления в исламе — суфиев — мусульманами, и отвергала любые попытки представителей одних течений в исламе выносить такфир (обвинение в вероотступничестве) приверженцам других школ.

Документ подписали 522 государственных и религиозных деятеля из 84 стран. Однако по прошествии 12 лет религиозные противоречия среди мусульман вспыхнули с новой силой.

Раздробленный мир

Все конфликты в сегодняшнем исламском мире носят внутримусульманский характер, отмечают эксперты. Так, исламские экстремисты, представленные приверженцами салафизма, считают вероотступниками вообще всех мусульман, не согласных с их идеями, и организуют против них теракты. Однако политические конфликты окрашивают в религиозные тона не только террористы.

«Арабский и мусульманский мир в целом переживают не очень позитивный этап в своём развитии. Происходит дробление стран, которые считают себя единоверцами, а на деле становятся игрушкой в руках внешних сил», — подчеркнул в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО (У) Юрий Зинин.

  • Шииты-хуситы в Йемене
  • Reuters

В Сирии и Йемене, двух наиболее «горячих точках» Ближнего Востока, речь идёт о суннитско-шиитском противостоянии. В преимущественно суннитской Сирии противники Башара Асада обвиняют в узурпации власти алавитов — приверженцев одного из направлений шиизма. При этом шиитский Иран поддерживает официальный Дамаск, а салафитская Саудовская Аравия — оппозицию.

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В Йемене, напротив, повстанцев-хуситов поддерживает Иран, а противостоящие им группировки — Саудовская Аравия. Шиитско- суннисткое противостояние тянется почти с самого появления ислама, отмечает Зинин.

«Но в последнее время наблюдается всё больше и больше попыток политизации этого явления, — заявил эксперт. — А политизация чревата очень сильным обострением конфликта, приданием ему такой формы, где трудно разобраться, кто прав, кто виноват».

«Миротворческая роль»

«Эта инициатива, если она действительно будет иметь место, приведёт к значительному снижению напряжённости в регионе: и в сирийском конфликте, и в йеменском», — прокомментировал заявление Сергея Лаврова в интервью RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам эксперта, стремление нашей страны смягчить, если не ликвидировать разногласия между шиитами и суннитами, и прежде всего между Саудовской Аравией и Ираном, вызвано тем, что Россия заинтересована в развитии отношений с обеими странами. 

  • Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман. Москва, Россия. 5 октября 2017 г.
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Для Москвы важна стабильность на Ближнем Востоке, потому что постоянный хаос в этом ключевом регионе мира влияет на безопасность в нашей стране, полагают эксперты. Постоянная идеологическая напряжённость и взаимные упрёки со стороны шиитов и суннитов создают общую атмосферу радикализма, способствующую развитию экстремистских течений.

По мнению Зинина, нашу страну слишком часто упрекали в том, что она занимает исключительно прошиитскую и проиранскую позицию. Таким образом противники усиления России на Ближнем Востоке пытались ослабить позиции Москвы в отношениях с суннитскими странами. Поэтому новая инициатива направлена на то, чтобы продемонстрировать нейтралитет России в этом вопросе, её заинтересованность в мире, стабильности и безопасности в регионе.

  • Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хассан Рухани. Тегеран, Иран. 1 ноября 2017 г.
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
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«Россия показывает свою миротворческую роль», — утверждает Зинин.

По словам политолога, схожий подход Москва демонстрирует и в Сирии, где инициирует процесс межсирийского диалога, в который намеревается включить максимальное число политических игроков, представителей этнических и религиозных групп страны.

Своя игра

Принципиально иные интересы у Соединённых Штатов. По мнению экспертов, это и есть главная сила, заинтересованная в разжигании суннитско-шиитского конфликта.

«США, играя на суннитско-шиитских противоречиях, продвигают свои интересы», — отмечает Долгов.

Сейчас, например, Вашингтон солидаризируется с Саудовской Аравией в противодействии Ирану и продаёт саудовцам и другим монархиям Персидского залива свои вооружения для защиты от «иранской угрозы». Однако когда в 2003 году американцы начали агрессию против Ирака, то, как отмечает Зинин, они говорили об «угнетённых» суннитским режимом Саддама Хуссейна иракских шиитах.

Как отмечает Долгов, в налаживании процесса диалога между суннитскими и шиитскими странами будет «важна роль России и Китая» — стран, тесно сотрудничающих как с Ираном, так и Саудовской Аравией. Говорить же о каком-то положительном вкладе Соединённых Штатов в этот процесс «пока не стоит».

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Эксперт подчёркивает, что организация диалога между суннитами и шиитами и особенно на уровне двух держав — Ирана и Саудовской Аравии — очень сложный и долгий процесс.

«Несколько раз уже собирались провести такие конференции и сблизить позиции суннитских и шиитских направлений ислама», — отмечает Долгов, подчёркивая, что и сам Иран выступал инициатором таких конференций, но к существенным изменениям эти инициативы не привели.

По мнению экспертов, если такая конференция и состоится, то кардинального улучшения отношений ожидать не стоит, хотя это будет важным шагом на пути урегулирования отношений между шиитами и суннитами.

«Я надеюсь, что российская инициатива встретит благожелательную реакцию в мусульманском и арабском мире, — отмечает Зинин. — Это процесс нелегкий, но если идёт такой призыв со стороны главы российской дипломатии, это показывает, что Россия уделяет повышенное внимание этому вопросу».

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