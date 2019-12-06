Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трансляцию пресс-конференции Медведева "утопили" в дизлайках
Питерские креаклы в ударе: выдали педагога за бойца ЧВК (Руслан Осташко)
О животных и людях
Трамп пообещал разобраться с ситуацией с невыдачей виз российским официальным ли...
Главная / В мире

«Навешивают на Россию ярлык киберпреступника»: США ввели санкции против якобы связанных с ФСБ хакеров

06 декабря 2019, 13:39  •  15 • В мире
Физические лица и компании, якобы связанные с московской хакерской группировкой Evil Corp, попали в санкционный список Министерства финансов США. Эти «киберпреступники», по словам американских властей, причастны к хищениям по меньшей мере $100 млн из финансовых учреждений более чем в 40 странах за последние десять лет. При этом за информацию о «лидере группировки» Максиме Якубце, якобы связанном с ФСБ, объявлено крупнейшее в истории вознаграждение из предложенных за данные о киберпреступнике. Между тем в посольстве РФ подчеркнули, что США в очередной раз беспочвенно обвинили Москву, поскольку не представлено никаких доказательств связи Evil Corp с правительством России.
 
Gettyimages.ru © Bill Hinton
 

Министерство финансов США расширило санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Под ограничительные меры за якобы связанную с киберпреступлениями деятельность попали семь юридических лиц, зарегистрированных в России, и 17 физических лиц, большая часть из которых — граждане РФ. По словам американских властей, все они причастны к «одной из самых активных в мире преступных организаций в киберпространстве» — Evil Corp.

Как утверждается на сайте американского казначейства, эта «российская киберпреступная организация» якобы ответственна за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex, которое «заражало компьютеры» и собирало данные учётных записей сотен банковских и финансовых учреждений более чем в 40 странах, что привело к краже свыше $100 млн.

«Evil Corp функционирует как коммерческая организация, деятельностью которой руководит группа людей, находящихся в Москве, в России. Они обладают многолетним опытом и состоят в хорошо развитых, доверительных отношениях друг с другом», — говорится в заявлении.

Руководил этой хакерской группировкой, по данным американских властей, 32-летний Максим Якубец. При этом говорится, что он якобы с 2017 года сотрудничал с ФСБ России в работе над получением конфиденциальных документов при помощи кибератак. 

Ещё двумя важными фигурами Evil Corp американские власти считают Игоря Турашева и Дениса Гусева. Последний, как утверждается, является гендиректором ещё шести компаний, внесённых в санкционный список. Кроме того, в хакерскую группировку входили ещё 14 человек, среди которых есть граждане России, Испании, Израиля, Украины и Узбекистана.

Помимо этого, на сайте Министерства юстиции США сообщается, что Якубцу и Турашеву предъявлены обвинения в штатах Пенсильвания и Небраска якобы за совершение хакерских атак и мошеннических действий, которые нанесли десятки миллионов долларов ущерба за последние десять лет. 

Добавим, что власти Соединённых Штатов объявили о вознаграждении $5 млн за информацию, которая приведёт к задержанию Максима Викторовича Якубца. Как отмечает Федеральное бюро расследований, это вознаграждение является самым крупным в истории из предложенных за данные о киберпреступнике.

  • © fbi.gov

Вдобавок материал о российских «хакерах» разместило на своём сайте Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Это ведомство сотрудничало с ФБР в работе по разоблачению «самой вредоносной в мире преступной группировки в киберсфере». Утверждается, что Evil Corp представляет наибольшую угрозу для кибербезопасности Соединённого Королевства.

Также рассказывается, что Якубец якобы нанял для киберопераций десятки людей, которые «работали из подвалов московских кафе». К тому же представлены данные, что россиянину якобы принадлежит автомобиль Lamborghini с номерным знаком «Вор» и что он потратил более £250 тыс. на свою свадьбу.

Добавим, что название «преступной киберорганизации» Evil Corp переводится с английского языка как «Корпорация зла».

Напомним, ранее ФБР заявило, что разработанные в России мобильные приложения угрожают безопасности США. Так американская спецслужба ответила на запрос лидера демократов в сенате Чака Шумера, который видел опасность в том, что при использовании американцами приложения FaceApp в распоряжение «иностранной державы, предпринимающей враждебные действия против США в киберпространстве» попадут их личные данные.

В ФБР считают, что российские власти якобы могут получать беспрепятственный доступ к данным внутри российских интернет-сетей, несмотря на то что FaceApp хранит изображения не в России, а в облачных сервисах в США, Сингапуре, Ирландии и Австралии.

«США вновь беспочвенно обвинили правительство России»

Официальные представители американской власти вновь беспочвенно обвинили правительство России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления о мнимой связи «хакерской группировки» Evil Corp с российскими спецслужбами.

«Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнёров. Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию ярлык киберпреступника. Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», — говорится в комментарии российского посла.

По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, следует перестать реагировать на постоянное расширение антироссийских ограничительных мер со стороны США и постараться выстраивать двусторонние отношения на основе взаимных интересов.

«Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они (санкции. — RT) за собой не влекут», — заявил парламентарий RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 10:39
Спустя 5 месяцев: Российский МИД не против возобновить авиасообщение с Грузией
05 декабря 2019, 18:09
Убил двоих и покончил с собой: моряк открыл стрельбу на базе Пёрл-Харбор
06 декабря 2019, 00:54
Дайджест СМИ: Меркель объяснила высылку дипломатов из России, США отправят 14 тыс. солдат на Ближний Восток
05 декабря 2019, 18:24
"Нужна помощь?": Пользователи Сети не поняли, зачем Скабеева звонила Зеленскому
06 декабря 2019, 00:54
"Я сомневаюсь в наших возможностях": В США признали, что не смогут остановить "Северный поток - 2"
06 декабря 2019, 04:09
В чаду прибалтийских национальных кухонь
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
03 декабря 2019, 17:39
Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.