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Навальный заявил о техническом успехе "Умного голосования" и оправдался за провал
21 сентября 2021, 18:00 • 147 • Политика
Алексей Навальный обвинил власти в фальсификации выборов в Госдуму, а также назвал провал "Умного голосования" – техническим успехом.
Сидящий в тюрьме блогер Алексей Навальный заявил о техническом успехе "Умного голосования", несмотря на его провал. "Борец с режимом" оправдал это тем, что "результат тупо украден".
Речь идёт о проекте Навального по вмешательству в выборы. "Умное голосование" указывает сторонникам оппозиции – за кого голосовать, чтобы иметь шанс победить партию власти. В этом году на выборах в Госдуму оппозиционерам посоветовали голосовать за КПРФ, что привело к бунту в рядах "борцов с режимом" и провалу "Умного голосования".
- прокомментировал итоги выборов в Госдуму Навальный.
При этом он признал, что победой результаты голосования, конечно назвать нельзя. Но тут же оправдал это тем, что результат якобы был украден.
- написал Навальный в соцсетях.
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