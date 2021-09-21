Навальный заявил о техническом успехе "Умного голосования" и оправдался за провал

Алексей Навальный обвинил власти в фальсификации выборов в Госдуму, а также назвал провал "Умного голосования" – техническим успехом.

Сидящий в тюрьме блогер Алексей Навальный заявил о техническом успехе "Умного голосования", несмотря на его провал. "Борец с режимом" оправдал это тем, что "результат тупо украден".

Речь идёт о проекте Навального по вмешательству в выборы. "Умное голосование" указывает сторонникам оппозиции – за кого голосовать, чтобы иметь шанс победить партию власти. В этом году на выборах в Госдуму оппозиционерам посоветовали голосовать за КПРФ, что привело к бунту в рядах "борцов с режимом" и провалу "Умного голосования".

Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф,

- прокомментировал итоги выборов в Госдуму Навальный.

При этом он признал, что победой результаты голосования, конечно назвать нельзя. Но тут же оправдал это тем, что результат якобы был украден.

Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом,

- написал Навальный в соцсетях.