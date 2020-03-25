|
Навальный заявил о нападении "отрядов Путина" и не исключил заражение коронавирусом
25 марта 2020, 23:35 • 65 • Политика
Навального обсыпали мукой возле редакции "Эха Москвы". "Отряды Путина в действии... Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом", - заявил оппозиционер.
На блогера и "оппозиционера" Алексея Навального "напали" возле редакции радио "Эхо Москвы". Трое неизвестных обсыпали "борца с режимом" мукой и облили прокисшим молоком. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.
В качестве подтверждения своих слов он снял себя на видео. На кадрах видно, что Навальный действительно испачкан чем-то белым. По его словам, он подвергся нападению "отрядов Путина". Навальный не исключил, что мука и молоко, которыми его обсыпали и облили, могут быть заражены коронавирусом.
Напомним, что в 2019 году соратники Навального уже попадались на постановочных нападениях. Речь идёт о нападении на сборщиков подписей в пользу Любови Соболь, которых облили фекалиями. Один из нападавших оказался поразительно похож на одного из волонтёров всё той же Соболь.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 марта 2020, 08:35
|
22 марта 2020, 10:35
|
22 марта 2020, 10:35
|
23 марта 2020, 07:35
|
22 марта 2020, 07:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
19 марта 2020, 01:35