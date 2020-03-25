Навальный заявил о нападении "отрядов Путина" и не исключил заражение коронавирусом

На блогера и "оппозиционера" Алексея Навального "напали" возле редакции радио "Эхо Москвы". Трое неизвестных обсыпали "борца с режимом" мукой и облили прокисшим молоком. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.

В качестве подтверждения своих слов он снял себя на видео. На кадрах видно, что Навальный действительно испачкан чем-то белым. По его словам, он подвергся нападению "отрядов Путина". Навальный не исключил, что мука и молоко, которыми его обсыпали и облили, могут быть заражены коронавирусом.

Отряды Путина в действии. Пришёл на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите, карантин, - жалуется Навальный в соцсети. Это - народная любовь, - смеётся над ним в комментариях @Petrovichmos. Обычно в редакции "Эха" говном обливают. Так что внимательнее будь, - советует ему @empire_of_sex. Дефицита продуктов нет. Это радует, - отмечает @Xutor_III_R.

Напомним, что в 2019 году соратники Навального уже попадались на постановочных нападениях. Речь идёт о нападении на сборщиков подписей в пользу Любови Соболь, которых облили фекалиями. Один из нападавших оказался поразительно похож на одного из волонтёров всё той же Соболь.