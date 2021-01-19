Навальный завёл "старую пластинку": Песков ответил на вопрос о "дворце Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу нового расследования Навального. Оппозиционер, устроивший шумиху со своим возвращением в РФ, накануне был задержан за систематические нарушения испытательного срока.

Однако на следующий день после задержания команда Навального выложила в Сеть расследование, которое было встречено на ура "навальнятами". В нём говорилось о некоем "дворце Путина".

Впрочем, как оказывается, оппозиционер уже не впервые пытается спекулировать в подобном ключе.

Как заявил в беседе с Daily Storm Песков, это "старая пластинка". "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая", - сказал он.

При этом подчеркнул пресс-секретарь президента, у главы государства нет никакого дворца.

"Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - добавил Песков.