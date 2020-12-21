Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ

В ФСБ отметили, что размещение ролика в Сети было спланированной провокацией против российских силовых структур. Осуществить подобное невозможно без помощи иностранных разведслужб. Сам же телефонный разговор является подделкой.

Использование способа подмены номера абонента - известный приём иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить установку реальных участников разговора, - сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Теперь ведомство намерено дать процессуальную оценку действиям блогера.

Напомним, что ранее Навальный выложил на своём YouTube-канале запись его разговора с неким человеком. Сам оппозиционер утверждает, что собеседником был сотрудник ФСБ, который якобы организовал его "отравление" в Томске.

Основатель ФБК позвонил ему в 7 часов утра на домашний телефон, представился помощником главы Совбеза России Николая Патрушева и потребовал отчитаться за "провал в Томске". Несмотря на то что на большинство вопросов собеседник Навального отвечал: "Я не располагаю такой информацией", - блогер выдал полученные "показания" за признание вины.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Навальный работает на ЦРУ. Сам блогер эти обвинения отрицает. Он даже подал иск на Пескова с требованием опровергнуть слова о работе на американскую разведку.