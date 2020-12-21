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Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ
21 декабря 2020, 23:55 • 113 • Политика
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала подделкой недавнее "расследование" Алексея Навального, который выложил ролик разговора со своим "убийцей". Блогер засветил иностранную разведку?
В ФСБ отметили, что размещение ролика в Сети было спланированной провокацией против российских силовых структур. Осуществить подобное невозможно без помощи иностранных разведслужб. Сам же телефонный разговор является подделкой.
Теперь ведомство намерено дать процессуальную оценку действиям блогера.
Напомним, что ранее Навальный выложил на своём YouTube-канале запись его разговора с неким человеком. Сам оппозиционер утверждает, что собеседником был сотрудник ФСБ, который якобы организовал его "отравление" в Томске.
Основатель ФБК позвонил ему в 7 часов утра на домашний телефон, представился помощником главы Совбеза России Николая Патрушева и потребовал отчитаться за "провал в Томске". Несмотря на то что на большинство вопросов собеседник Навального отвечал: "Я не располагаю такой информацией", - блогер выдал полученные "показания" за признание вины.
Примечательно, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Навальный работает на ЦРУ. Сам блогер эти обвинения отрицает. Он даже подал иск на Пескова с требованием опровергнуть слова о работе на американскую разведку.
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