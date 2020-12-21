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Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ

21 декабря 2020, 23:55  •  113 • Политика
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала подделкой недавнее "расследование" Алексея Навального, который выложил ролик разговора со своим "убийцей". Блогер засветил иностранную разведку?
В ФСБ отметили, что размещение ролика в Сети было спланированной провокацией против российских силовых структур. Осуществить подобное невозможно без помощи иностранных разведслужб. Сам же телефонный разговор является подделкой.
Использование способа подмены номера абонента - известный приём иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить установку реальных участников разговора, - сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.
Теперь ведомство намерено дать процессуальную оценку действиям блогера.
Напомним, что ранее Навальный выложил на своём YouTube-канале запись его разговора с неким человеком. Сам оппозиционер утверждает, что собеседником был сотрудник ФСБ, который якобы организовал его "отравление" в Томске.
Основатель ФБК позвонил ему в 7 часов утра на домашний телефон, представился помощником главы Совбеза России Николая Патрушева и потребовал отчитаться за "провал в Томске". Несмотря на то что на большинство вопросов собеседник Навального отвечал: "Я не располагаю такой информацией", - блогер выдал полученные "показания" за признание вины.
Примечательно, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Навальный работает на ЦРУ. Сам блогер эти обвинения отрицает. Он даже подал иск на Пескова с требованием опровергнуть слова о работе на американскую разведку.
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